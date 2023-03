God of War Ragnarok: acquistalo ora con uno sconto del 24%!

Avete una PS4 ma non avete ancora recuperato God Of War Ragnarok? Abbiamo una grande offerta per voi oggi! Il famoso portale di e-commerce Amazon vi permette di acquistare il titolo ad un prezzo assolutamente imperdibile! Questa creazione di Santa Monica non è solo uno dei migliori giochi dello scorso anno, ma è anche la quintessenza dell’azione-avventura moderna e uno dei punti più alti mai raggiunti dal genere.

God of War Ragnarok è abilmente sviluppato per padroneggiare narrativa, evoluzione del sistema di combattimento, ampiezza delle mappe, qualità dell’intero sistema di gioco, ritmo e quantità, migliorando ulteriormente quanto già fatto nel precedente capitolo.

Con God of War: Ragnarok ritornano alcune delle boss fight più spettacolari della saga, con nemici colossali, sezioni che richiamano i fasti del passato e rivisitazioni in chiave moderna che hanno rimesso in carreggiata anche questo elemento portante della saga.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che “God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console“.

Solitamente la versione PS4 di God Of War Ragnarok viene proposta a 70,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 54€, con uno sconto del 24% e un risparmio reale di 16,99€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco a un prezzo super!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.