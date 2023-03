Gli orrori del nuovo Outlast fissano la (vicinissima) data d’uscita

Dopo il successo dei primi due episodi, per il futuro del suo Outlast il team di Red Barrel ha fatto una scelta peculiare, decidendo di optare per un’esperienza multiplayer online, ovviamente ad alto tasso di contenuti survival horror.

Dopo una closed beta tenutasi qualche mese fa, in occasione di Halloween, in queste ore la compagnia ha deciso di fissare definitivamente l’appuntamento con l’uscita del suo The Outlast Trials – o, almeno, con il suo early access. Come leggiamo nel comunicato stampa che ci ha raggiunto, infatti, l’appuntamento è fissato per il 18 maggio 2023, quando il nuovo titolo del franchise arriverà contemporaneamente su Steam e su Epic Games Store.

Nessuna conferma, almeno per ora, per una sua release anche su console. L’annuncio, intanto, si è accompagnato a un trailer, che potete vedere in apertura alla nostra notizia.

«La closed beta è stata solamente un assaggio di quanto arriverà con The Outlast Trials» ha dichiarato il co-fondatore di Red Barrels, Philippe Morin. «Il nostro primo round di partecipanti alle prove ci ha dato dei feedback importanti e dei dati interessanti, che abbiamo utilizzato per migliorare l’esperienza».

The Outlast Trials sarà un horror multiplayer

«Abbiamo ricevuto così tante richieste, per la closed beta, che siamo impazienti di accogliere anche altri giocatori nell’Early Access di The Outlast Trials, che arriverà il 18 maggio».

Vi ricordiamo che The Outlast Trials è ambientato nello stesso universo malato dei due precedenti giochi, ma in questo caso potrete fare squadra in team fino a quattro giocatori per affrontare gli orrori che vi attendono. Imprigionati nello stabilimento della Murkoff in piena Guerra Fredda, infatti, vi troverete messi alla prova sia fisicamente che psicologicamente, nel (vano? Starà a voi) tentativo di riportare a casa la salute mentale. O quantomeno la pelle.

