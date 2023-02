Giugno è destinato a essere un mese molto ricco per i videogiochi

I videogiochi si sono sempre concentrati soprattutto nella primavera e nell’autunno (il periodo pre-natalizio, per capirci), ma sembra proprio che nel 2023 anche il mese di giugno sia destinato a farsi notare.

In queste settimane stiamo già vivendo giorni abbastanza ricchi di nomi molto attesi: pensiamo al fatto che questo sarà il mese di PlayStation VR2, ma abbiamo visto anche il debutto di Hogwarts Legacy, stiamo aspettando con curiosità Atomic Heart e Octopath Traveler II (lo trovate su Amazon), mentre a intervallarli avremo anche Like a Dragon: Ishin, solo per citarne alcuni.

Giugno, però, probabilmente convincerà molti a prendere delle ferie dal lavoro per avere il tempo di recuperare tutto. Ora come ora, infatti, sono già state fissate per quel mese le uscite di nomi di primissimo peso, tra cui:

Diablo IV è una delle uscite più attese di giugno

A questi pesi massimi sparsi per il mese, da calendario, si sommano altri interessanti progetti: dovremmo giocare, ad esempio, RoboCop: Rogue City, ma anche il recentemente svelato Harmony: The Fall of Reverie, firmato da Dontnod (gli autori di Life is Strange).

La situazione si potrebbe fare ancora più popolosa se venissero confermate le previsioni fatte in queste ore dal noto giornalista Jeff Grubb, secondo il quale è plausibile che anche Starfield possa trovare la sua release nel corso del mese di giugno.

Al momento, nel caso del gioco di Bethesda Game Studios, siamo nel piano della teoria, ma vedere faccia a faccia Final Fantasy XVI su PS5 e Starfield su piattaforme Xbox (mentre li accompagna Diablo IV) potrebbe rendere il mese di giugno molto, molto ricco per gli amanti dei giochi di ruolo. Dal canto suo, Microsoft ha solo fatto sapere che Starfield arriverà nella prima metà dell’anno e siamo in attesa di una finestra più specifica.

Vi ricordiamo che potete tenervi aggiornati sul calendario delle uscite di questo 2023 dando un’occhiata alla nostra pagina dedicata. L’anno si promette particolarmente intenso di per sé e probabilmente eviterà il momento di grande calma che ha colpito il 2022 dopo il rush iniziale: attendiamo di scoprire e riferirvi come si popolerà la seconda metà, da giugno in poi. Per ora, comunque, giugno le sue carte da giocare le ha già.