Ghostrunner è la mia sorpresa videoludica del 2020. Dai pochi video mi aveva sempre inspirato, ma pensavo fosse un titolo piccolo, poco profondo e poco longevo. Quando tra le mani mi sono ritrovato una perla sono rimasto senza parole, tanto che il gioco è riuscito a stupirmi ad ogni sessione. Andiamo più nel dettaglio per capire il perché abbia esordito in questo modo.

Ghostrunner è un gioiello di level e game design, senza mezzi termini. Il gioco è un action in prima persona, velocissimo, frenetico, adrenalinico, in cui ci sono anche spettacolari sezioni platform e sezioni più calme e ragionate di risoluzione di enigmi. Il level design è studiato alla perfezione, tanto da rendere ogni sezione, che sia un combattimento o una sezione platform, un piacere da giocare, ma non solo, un vero e proprio parco giochi, con tante possibilità per superare l’ostacolo che ci si pone davanti. Vogliamo agire d’istinto, puntando sui nostri riflessi e superare nel modo più veloce possibile la zona? Possiamo farlo. Ci rendiamo conto che così non riusciamo e vogliamo studiare un po’ la mappa per capire il percorso migliore? Possiamo farlo. Vogliamo attaccare dalla parte destra usando un potere o da sinistra usando altri strumenti offensivi? Possiamo farlo. La libertà di approccio in un certo senso mi ha ricordato Dishonored, solo che qui magari ad un primo sguardo può sfuggire, proprio perché il gioco ci spinge ad essere veloci e istintivi, quindi non facciamo subito caso a tutte le possibili vie di approccio che ci sono in ogni zona.

Il nostro Ghostrunner oltre alla katana dispone di vari poteri che si sbloccano con il procedere dell’avventura, oltre che a skill passive. A ciò aggiungiamoci un sistema di crescita e potenziamento davvero originale, che regala profondità a tutto il pacchetto ludico. Bisogna però aprire una piccola parentesi sulla difficoltà. Il gioco è difficile, senza girarci intorno (si uccide con un colpo ma si muore anche con un colpo), ma non è mai sleale, anzi, tende sempre una mano al giocatore. Basti pensare che ad ogni morte il nostro potere si ricarica un po’. Se avete voglia di capirlo, saprà regalarvi tantissime soddisfazioni.

A tutto questo ben di dio, aggiungiamoci che c’è una varietà di situazioni e di nemici sbalorditiva. La prima run vi terrà impegnati per una decina di ore e, fidatevi, non giocherete mai una sezione uguale ad un’altra. E i boss? Uno più bello dell’altro, con tanto di fasi Nintendo-style. Insomma, ludicamente Ghostrunner è inattaccabile, non ho proprio nulla di negativo da segnalare.

L'eccellente alternanza tra combattimenti e sezioni platform creano un flow d'azione ad alta intensità e adrenalina

La narrativa è di buon livello. Il background narrativo è molto interessante, la storia molto semplice, anche scontata forse, ma non ha incongruenze e brutture di sorta. Lo scopo del nostro Ghostrunner, senza fare spoiler, è quello di “scalare una torre”. I personaggi, nonostante siano presenti solo tramite conversazioni codec, riescono ad essere affascinanti.

Artisticamente è favoloso. Atmosfere cyberpunk ispiratissime, design degli ambienti e dei personaggi bellissimi, scelta dei colori e dei neon sempre azzeccata. Comparto sonoro favoloso anch’esso, con musiche spettacolari e un ottimo doppiaggio, in inglese. Il titolo comunque, voglio precisare, è sottotitolato in italiano.

Il gioco l’ho giocato su PS5 e PS4. All’uscita era un mezzo disastro, ma dopo pochi giorni è uscita una patch che ha risolto tutto. Ora, quindi, sulla nuova console di casa Sony gira in retrocompatibilità a 60 fps granitici, nessun bug, nessun crash e caricamenti velocissimi. Su PS4 gira a 30 fps e in qualche situazione i comandi sembrano non rispondere immediatamente e ho riscontrato alcuni bug che mi hanno costretto a riavviare la missione, ho avuto qualche crash dell’applicazione e i caricamenti ovviamente sono più lenti. Su PS4 Pro so che ci sono i 60 fps, quindi dovrebbe essere più simile alla versione PS5 che a quella PS4, magari con qualche mancanza, tipo i caricamenti non velocissimi come sulla nuova ammiraglia di casa Sony. Ad ogni modo è un gioco godibile anche sulla versione base di PS4, nonostante io vi consigli chiaramente la versione Pro o PS5 (o ovviamente la versione PC).

Longevità più che buona, soprattutto in relazione al suo prezzo. Come detto prima, la prima run dura una decina di ore, che diventano una quindicina per cercare tutti i collezionabili, che arricchiscono la lore, e per platinarlo.

VOTO: 9