Genshin Impact e la canzone cantata da Cristina D’Avena: ascoltala ora

Genshin Impact è un titolo davvero molto apprezzato da una folta schiera di giocatori, sebbene la novità di oggi riguarda chi è cresciuto coi cartoni animati di Italia 1, visto che la nuova canzone di Cristina D’Avena è dedicata proprio al gioco in questione.

Il titolo, che per lo stile ricorda giochi come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a un prezzo niente male) ha infatti da poco ricevuto anche la localizzazione in italiano, che male non è.

Dopo che la versione 3.6 è stata resa disponibile per tutti solo pochi giorni fa, a quanto pare le sorprese non sarebbero finite qui.

Come vi abbiamo anticipato durante la giornata di ieri, è stata oggi rilasciata la canzone di Genshin Impact cantata dalla mitica Cristina nazionale, dal titolo “Ti Cercherò”.

Come le decine (migliaia?) di sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta, la canzone parla a grandi linee dell’eroe e della sua strada verso la ricongiunzione con il suo partner, lasciando qualsiasi punto specifico della trama del gioco e dei suoi personaggi.

«Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera», ha spiegato la D’Avena.

«Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate.»

E ancora: «Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo.»

Restando in tema, lo sviluppatore cinese HoYoverse ha deciso di rilasciare un gran numero di codici per mettere mano a tante Primogems gratuite, grazie a un giro di bonus pronti da riscattare.

Infine, vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames.it potete trovare come sempre una vera e propria valanga di guide dedicate al gioco.