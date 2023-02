GeForce RTX 30: fino al 30% di sconto sulle schede video PNY

State cercando di migliorare la vostra postazione di gioco con una nuova scheda grafica? Allora abbiamo un’offerta che fa per voi! Attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità di acquistare vari prodotti a marchio PNY con sconti fino al 30%.

Questa iniziativa è valida fino al prossimo 20 febbraio, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e di dare un’occhiata ai modelli in offerta. Potrete trovare computer desktop potenti, monitor ad alta risoluzione, mouse e tastiere gaming, cuffie e microfoni di qualità per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la scheda grafica PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB XLR8 Gaming REVEL Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699,99€, rispetto agli usuali 1.275,82€ di listino, per un risparmio reale pari a oltre 573€ con uno sconto del 45%.

PNY RTX 3070 Ti 8Gb XLR8 Gaming REVEL Edition è una potente scheda grafica per gaming e altre attività ad alta intensità grafica. Basata sull’architettura Ampere, offre un’esperienza di gioco fluida e realistica, anche alle alte risoluzione e a frame rate elevati. Il dispositivo integra 8 GB di memoria GDDR6 e supporta gli effetti di Ray Tracing in tempo reale per offrire un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Il design della scheda grafica PNY RTX 3070 Ti 8Gb XLR8 Gaming REVEL Edition è elegante e accattivante, con un’eccellente sistema di dissipazione del calore e illuminazione RGB personalizzabile. Inoltre, la scheda offre una grande versatilità grazie ai suoi connettori HDMI e DisplayPort.

Questo prodotto è solo uno dei numerosi articoli disponibili a prezzo scontato su Yeppon. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Potrete trovare una vasta gamma di prodotti, dai computer desktop alle schede video, dalle console di gioco alle periferiche di gioco, dalle cuffie alle webcam e molto altro ancora. Inoltre, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.