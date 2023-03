Gears of War di Netflix, arriva una novità da Dune e Doctor Strange

Gears of War sarà solo uno dei prossimi videogiochi ad arrivare sul grande schermo, o meglio sullo schermo di Netflix, e adesso c’è il nome di uno sceneggiatore.

La saga prodotta in esclusiva Xbox, che è epica anche nella sua versione a fumetti che trovate su Amazon, riceverà un trattamento speciale da parte del gigante dello streaming.

Non c’è solo un progetto dedicato allo shooter, infatti, ma un doppio appuntamento fatto di un film live-action, seguito da una serie animata per adulti, «con il potenziale per altre storie a seguire», disse Netflix.

E mentre è iniziato da mesi l’immancabile toto-attori per sapere chi interpreterà i battiterra del videogioco, la produzione va avanti a piccoli passi.

Come riporta Variety, il Gears of War di Netflix, il progetto live-action, avrà dalla sua uno sceneggiatore candidato all’Oscar, Jon Spaihts.

Meglio conosciuto per aver co-scritto “Dune”, “Dune: Part Two” e “Doctor Strange”, Spaihts ora affronterà la sfida di adattare il nerboruto shooter di Xbox.

Una sfida che Jon Spaihts ha accolto con grande entusiasmo:

«Gears of War è uno dei più grandi giochi d’azione di tutti i tempi, con personaggi vividi, un mondo ben progettato e un sistema di combattimento che porta a casa la letalità della guerra e l’importanza di stare al fianco dei tuoi compagni di squadra. Vuole essere cinema e sono entusiasta di avere la possibilità di aiutarlo a realizzarsi.»

Anche The Coalition, attuale team di sviluppo che si sta occupando del franchise, si è rivelato molto entusiasta di collaborare con Spaihts nel trasporre Gears of War in un lungometraggio action:

«Jon è un maestro narratore con un talento per la creazione di universi epici e fantascientifici e adora davvero Gears of War. Non potremmo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan.»

