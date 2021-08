Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Con Gaps by POWGI, Lightwood Games torna a proporci la sua indistinguibile e inimitabile interpretazione dell’enigmistica su console. Lo sviluppatore inglese inventa un altro passatempo a cui dedicare le nostre sessioni di gioco davanti alla nostra PlayStation, Nintendo Switch o Xbox e lo fa proponendo una serie di enigmi che, nel complesso, risultano meno immediati rispetto ad altri esempi visti in giochi passati. Si tratta, come sempre, di una difficoltà molto relativa e facilmente aggirabile, ma che offre un tasso di sfida sensibilmente superiore al passato, soprattutto per chi non mastica molto la lingua inglese.

Inutile ribadire che l’intero gameplay di Gaps, se di gameplay si può parlare, ruota intorno a una e una sola meccanica. Se fossimo di fronte alla versione cartacea del gioco su una rivista settimanale di enigmistica, probabilmente troveremmo una spiegazione del tipo “Completate le parole elencate inserendo la lettera mancante. Al termine, le lettere inserite, lette in sequenza, formeranno una nuova parola.”

Gaps è per l’appunto questo. Nella parte sinistra dello schermo troviamo le caselle destinate alle lettere della parola nascosta e, appena sotto, i termini da completare trovando la lettera mancante. Lettera che può essere selezionata dalla tastiera virtuale mostrata sul lato destro dello schermo. Posizionandosi in corrispondenza del “gap” da colmare è possibile inserire la lettera che chiude la parola: la vedremo così comparire sia all’interno della parola stessa che nella casella corrispondente della griglia superiore. Come al solito, il gioco è più facile a farsi che a spiegarsi.

La difficoltà di cui parlavamo deriva da un doppio ostacolo per i giocatori. Il primo è senza dubbio la lingua inglese, dal momento che i termini da completare sono presi dal vocabolario anglosassone. Per chi non parla fluentemente la lingua, ma anche per chi la conosce senza però arrivare fino a termini molto specifici, potrebbe nascere più di qualche dubbio nel tentativo di ricostruire la parola incompleta. Il secondo ostacolo, in parte collegato al primo, deriva dall’ambiguità insita negli enigmi. Non è detto, infatti, che per una parola esista una sola soluzione: anche se il termine completato ha senso in inglese, potrebbe non essere quello giusto e la parola nascosta potrebbe rivelarsi errata.

Gaps by POWGI non è disponibile in lingua italiana, e ciò potrebbe essere un problema per alcuni, vista la natura stessa del titolo

Non ci sono aiuti eccessivi all’interno del gioco. E’ possibile chiedere un supporto se proprio non si sa dove sbattere la testa, ma tutto quello che si otterrà è la cancellazione automatica delle lettere inserite che non risultano corrette. Trovare quelle alternative spetterà comunque a noi, senza alcun indizio. Nulla vieta di provare ciecamente a inserire lettere a caso, ma a questo punto tanto varrebbe seguire una guida testuale con tutte le soluzioni o, ancor meglio, guardare dei video di gameplay su YouTube risparmiandosi la spesa per l’acquisto del gioco. Il consiglio è quello di lasciarsi mettere alla prova da Gaps e di spremere le meningi cercando la soluzione corretta basandosi sulle lettere delle parole incomplete o su supposizioni circa la parola nascosta.

Solo nel caso in cui individuiamo tutte le lettere mancanti corrette e in cui ricostruiamo la parola nascosta lo schema può dirsi completo. Il divertimento, in questo caso, è solo all’inizio, visto che ci sono ben centocinquanta diversi schemi a cui dedicarsi. Un passatempo che, come quasi tutti quelli proposti dallo sviluppatore inglese, si presta alla perfezione per il gioco in mobilità. Archiviata la possibilità di far uscire Gaps anche su PlayStation Vita, chi possiede una Nintendo Switch può comunque godersi gli enigmi anche senza restare legato al televisore di casa, vivendo il gioco nel modo più consono alla sua natura. Nulla vieta, comunque, di sfruttare gli enigmi per rilassarsi qualche minuto davanti alla console fissa, soprattutto se si è amanti dell’enigmistica e/o cacciatori di trofei e obiettivi.

VOTO: 7