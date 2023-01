Gamestop Winter Deals: un secondo gioco a soli 5€ grazie ai numerosi sconti!

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi e accessori gaming con sconti che arrivano sino al 30%. L’iniziativa è valida sullo shop online fino al 15 febbraio, quindi avete abbastanza tempo per usufruirne, sebbene vi consigliamo ugualmente di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

In particolare, risulta piuttosto interessante la promozione che prevede l’acquisto di due giochi all’interno di un’apposita selezione con la possibilità di pagare il meno caro soli 5€. Tra i numerosi prodotti che fanno parte di questa iniziativa, troviamo, ad esempio, vari capitoli della celeberrima saga di Call Of Duty, come Call Of Duty. Black Ops 4, Call Of Duty: Black Ops Cold War o Call Of Duty: Modern Warfare Remastered, ma anche Among Us: Crewmate Edition o Oddworld: Soulstorm.

Piuttosto interessante anche la selezione di accessori in offerta, anche per mobile e streaming, nella quale troviamo diverse cuffie gaming, come le Cuffie Turtle Beach Ear Recon 50P Black, proposte a soli 19,98€, o il controller cablato Power A compatibile con Xbox Series X, acquistabile a soli 23,98€.

Ma le offerte non finiscono qui! Infatti, potete anche usufruire di sconti sino al 30% di abbigliamento, giochi da tavolo, collezionabili, lampade, merchandise Pokémon, bicchieri, tazze, borracce e Funko Pop!

Come avrete potuto capire la scelta è piuttosto vasto a vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.