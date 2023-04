GameStop ha lanciato a Milano il suo primo flagship store al mondo

A partire dalle ore 16.00 di oggi, i videogiocatori troveranno a Milano una novità: GameStop ha infatti aperto il suo primo Flagship Store al mondo, che vuole offrire una «esperienza di shopping che non conosce alcun comparativo», ci ha raccontato la catena, raggiungendoci con un comunicato stampa ufficiale.

Sito in via Torino, il nuovo punto vendita «offre ai clienti l’occasione di esplorare il mondo del gaming in modi mai visti prima. Dalle ultime novità in materia di console per videogiochi fino a una grandissima varietà di giochi da tavolo, sa accontentare chiunque. Inoltre, mette sul piatto numerose opportunità interattive che spaziano dalle aree di prova fino alle esperienze in realtà virtuale» aggiunge GameStop, per presentare il suo Flagship Store.

Strutturato in tre diversi piani, lo store propone nel seminterrato la gaming arena, dove sarà possibile testare i migliori e più recenti videogiochi. Al primo piano, invece, troverete un muro LED a 270°, pensato per esperienze coinvolgenti, mentre al secondo piano l’area di vendita sarà accessibile e completamente riprogettata.

«Per la prima volta abbiamo creato tre diverse sezioni dedicate a prodotti differenti, ovvero ProGaming, ProStreamer e Home. In questo modo, i clienti possono trovare il prodotto perfetto per soddisfare le proprie necessità. Che si tratti di un monitor gaming per gli appassionati di e-sport, di un microfono da streaming per lo streamer professionista, oppure di una comoda sedia da gaming per l’utente comune, troverete tutto ciò di cui possiate aver bisogno!» spiega GameStop.

GameStop mira insomma a espandersi in Italia e a continuare a investire nel nostro Paese, rendendolo la sua punta di diamante per la regione EMEA. L’occasione è però anche quella di un esperimento per ampliare i confini tra l’esperienze del punto vendita e quella di un negozio concept: scopriremo come questa idea sarà accolta dai videogiocatori nostrani.

«Twinkly, il brand italiano leader mondiale dell’illuminazione LED decorativa controllata da app, recentemente inserito dal Financial Times tra le aziende con la crescita più rapida in Europa, rende ancora più immersiva l’esperienza del flagship store con le proprie installazioni luminose. Le luci Twinkly sono famose in tutto il mondo per la loro capacità unica di decorare ogni ambiente illuminandolo, grazie agli speciali LED da 16 milioni di colori e all’app in grado di controllarli, rendendole il perfetto partner per gamer e streamer».

Se siete incuriositi, vi segnaliamo che su Facebook trovate tutti i dettagli dell’evento di lancio, che proporrà tre giorni di celebrazioni a partire da oggi. Inoltre, Lorenzo “Kobe” Fazio vi terrà compagnia sulla GameStopTV ufficiale per l’inaugurazione, per chi vorrà seguire l’appuntamento anche da remoto.