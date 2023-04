Fortnite, il crossover a tema “giganti” ha un data ed è molto vicina

Fortnite e Attack on Titan, uno degli anime e manga più celebri degli ultimi anni, sono finalmente pronti a condividere i loro mondi.

L’opera di culto di Haijme Isayama, che ovviamente ha ispirato una serie di gadget a tema che trovate su Amazon, arriva anche nel battle royale più famoso.

Non è ovviamente il primo crossover di Fortnite, né tanto meno uno che è stato fatto con un famoso anime, visto che di recente anche My Hero Academia è entrato nel titolo Epic Games.

E arriva in un periodo in cui il battle royale si sta preparando alla rivoluzione, con una serie di novità davvero importanti per il titolo.

Come annunciato in maniera sibillina su Twitter, il già svelato crossover tra Fortnite e Attack on Titan si prepara a far gioire i fan degli anime.

E lo farà molto presto, come potete vedere dal primo teaser:

L’11 aprile 2023, infatti, sarà possibile acquistare se non altro i modelli di Mikasa e Levi, due tra i personaggi protagonisti di manga e anime.

Probabilmente ci sarà la possibilità di usare anche l’iconico sistema di movimento del Corpo di Ricerca, ovvero il raffinato gadget con cui i difensori dell’umanità si muovono nel cielo per sconfiggere i giganti.

Uno strumento che diventerà senz’altro parte del gameplay di Fortnite, per una immedesimazione ancora migliore nei personaggi di Attack on Titan.

Aspettiamoci non solo l’acquisto dei modelli dei personaggi, ma anche il solito kit di musiche, sticker, picconi, paracadute e tanto altro, che in ogni occasione accompagnano i personaggi crossover.

Acquisti che, in generale, piacciono molto ad Epic Games e ai suoi fan, a quanto pare. Le microtransazioni e i giochi in cui sono presenti, sono tra i prodotti più amati secondo uno studio.

Restando in tema di crossover, vi ricordiamo anche che potete acquistare l’intera serie del fumetto Fortnite X Marvel: Guerra Zero: recuperate ora i volumi prima che vadano esauriti.