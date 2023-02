Fortnite da oggi ospita Geralt… e la nuova Scuola del Lama dei Witcher

Fortnite non poteva certo farsi mancare il crossover con The Witcher, portando Geralt nel battle royale più famoso del mondo.

Anche per via della popolarità immensa del terzo capitolo della saga fantasy, tra i più venduti di sempre su Amazon, che ha reso il franchise un prodotto di cultura pop.

Questo ha fatto sì che lo strigo fosse protagonista di tanti videogiochi nel corso degli anni, tra cui l’evento speciale di Monster Hunter World come esempio più celebre.

E dopo l’annuncio di qualche tempo fa, ora arriva il momento di interpretare Geralt nel campo di battaglia virtuale più celebre di sempre.

Il famoso cacciatore di mostri sarà disponibile nel Battle Pass Stagione 1 del capitolo 4 di Fortnite, all’interno della serie Gaming Legends.

Il costume di Geralt, oltre ad una serie di elementi cosmetici ispirati ovviamente alla saga di CD Projekt, saranno acquistabili e sbloccabili anche completando alcune missioni uniche di Fortnite. La prima delle quali sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2023.

Tutti i giocatori possono anche partecipare all’addestramento da witcher della Scuola del Lama per ottenere ricompense di gioco. Le sfide contengono quattro percorsi, ognuno con una serie di prove e mappe sfida create dalla comunità ispirate ai segni dei witcher e ai luoghi iconici del mondo.

Nel caso abbiate qualche dubbio, la Scuola del Lama esiste davvero e potete partecipare alle prove a questo indirizzo.

Geralt farà compagnia ai tantissimi personaggi di altrettanti mondi possibili all’interno di Fortnite. Alcuni di questi stanno anche raddoppiando perché prossimamente arriveranno nuovi personaggi da Dragon Ball.

Intanto di recente qualcuno ha provato a creare una versione del battle royale in VR che, però, non sembra aver convinto Epic Games.

In un momento in cui l’azienda non se la passa bene dopo la maxi-multa nei confronti di Fortnite per mano della FTC.