Forspoken per PS5 al prezzo più basso di sempre! 38% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce Amazon, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il nuovissimo videogioco Forspoken per PS5 a un prezzo davvero conveniente!

Forspoken vi trasporterà in un mondo fantasy in cui vivere una storia avvincente. Il protagonista è Frey, una giovane americana di 21 anni che si ritrova catapultata in un’altra dimensione grazie a un portale interdimensionale. Il mondo fantastico in cui si svolgerà l’avventura sarà pieno di creature misteriose e pericolosi mostri, ma grazie al suo bracciale magico avrete accesso a poteri incredibili come la telecinesi e la capacità di lanciare incantesimi.

Il gameplay di Forspoken è caratterizzato da azioni frenetiche e adrenaliniche, con la possibilità per Frey di muoversi in modo rapido e sfruttare le pareti ripide e le acrobazie per raggiungere velocità vertiginose. Inoltre, tra i vari poteri magici disponibili, la protagonista potrà utilizzare uno scudo protettivo di luce, attacchi elementali di acqua, fuoco, terra e ghiaccio e persino l’invisibilità per cogliere i nemici di sorpresa.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Forspoken è un gioco fatto di alti e bassi. Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare“.

Forspoken è disponibile su PS5 al prezzo di listino di 79,99€, ma se non volete perdere l’occasione di averlo a un prezzo scontato, acquistatelo subito al prezzo incredibile di soli 49,99€! Lo sconto del 38% sul prezzo di listino è una vera e propria occasione da non perdere per tutti gli appassionati di giochi fantastici e d’azione.

