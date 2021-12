Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Una storia d’amore, tante tante fiamme e uno stile che strizza l’occhio agli amanti degli anni 90. Così si presenta l’ultimo lavoro dei ragazzi di Reptoid Games, un ibrido tra un puzzle adventure e fasi punta e clicca.

Una coppia di giovani fidanzati, Maya e Devin, sono intenti a chiacchierare tranquillamente al telefono quando, all’improvviso, la linea cade interrompendo la loro conversazione. Un incendio sta causando problemi in tutta la città ma questo non sembra spaventare Maya, decisa invece a dirigersi a casa del fidanzato per assicurarsi che sia sano e salvo.

Senza perdere tempo, Fire Tonight ci mette subito nei panni della giovane ragazza introducendoci in una delle due parti in cui è diviso l’intero titolo: potremo infatti esplorare diversi quartieri della città in cui abitano i due innamorati, cercando un modo per superare una serie di imprevisti che ostacoleranno il nostro cammino.

Tra fasi stealth abbastanza basiche e alcuni puzzle ambientali mai troppo ardui, il gioco non ci metterà mai davvero in difficoltà se non in due tre punti, ma in quel caso più per demeriti grafici del gioco visto che gli elementi con la quale potete interagire, non sempre saranno chiari. Superata la prima fase del gioco, avrete a disposizione anche la possibilità di ascoltare attraverso il mangiacassette di Maya, proprio la musica preferita della ragazza che altererà lo scenario permettendovi di passare in punti che, altrimenti, sarebbero impossibili da attraversare.

Maya e Devin sono i due protagonisti di questa avventura

La seconda parte di gioco invece, ci metterà nei panni di Devin il fidanzato, che sta aspettando notizie della sua innamorata con tanta ansia e premura a casa sua. Qua il titolo si trasformerà in un punta e clicca, ma invece che dover risolvere dei puzzle come le classiche avventure grafiche, dovremo semplicemente analizzare ogni oggetto dentro all’appartamento del ragazzo scoprendo così sempre più dettagli della storia dei due innamorati.

Tutto abbastanza semplice, forse pure fin troppo e sfortunatamente, proprio quando magari sembra che la trama stia per ingranare come si deve, si giunge ai titoli di coda dopo aver toccato a malapena, un’ora di gioco.

Graficamente si presenta con un piacevole stile pieno di colori e un character design molto cartoonesco, giusto alcuni livelli non convincono e anzi, cadono abbastanza nell’anonimato. Ad accompagnare il tutto, una colonna sonora molto anni ’90 che fa il suo, senza mai stufare il giocatore.

VOTO: 5,5