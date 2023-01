Fino al 26% di sconto su The Callisto Protocol, il survival horror del momento!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce Amazon, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il recente survival horror The Callisto Protocol a prezzi assolutamente convenienti per tutte le piattaforme! Come ogni giorno, Amazon propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

The Callisto Protocol è un survival horror ambizioso che vuole prendere il testimone di Dead Space, portando i giocatori in esperienze terrificanti nelle profondità dello spazio. Ambientato nel 2320, il gioco vi trasporterà sulla luna di Giove per vivere la storia di Jacob Lee, un detenuto nella prigione di Black Iron, il quale dovrà lottare per sopravvivere quando scoprirà che una minaccia biologica ben più grande di un singolo individuo potrebbe distruggerlo.

The Callisto Protocol vi metterà di fronte a una vasta gamma di situazioni spaventose, dove dovrete combattere non solo contro la minaccia biologica, ma anche contro una serie di nemici e ostacoli. La trama è costruita per tenere i giocatori incollati allo schermo con colpi di scena, rivelazioni e sviluppi emozionanti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “The Callisto Protocol non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti“.

Grazie ad Amazon, potete portarvi a casa The Callisto Protocol a partire da soli 44,99€, rispetto agli usuali 61€ di listino, con uno sconto del 26%, per l’edizione PS4, sino ad arrivare ai 55,99€ per la versione Xbox Series X. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo e recente videogioco a prezzo scontato.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.