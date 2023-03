Fino a 300€ di sconto con questo coupon per festeggiare l’arrivo della Primavera!

La primavera sta arrivando e, con essa, la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta. Ecco perché questo è il momento ideale per rinnovare lo spazio verde che circonda la vostra casa. Se siete alla ricerca di ispirazione e di prodotti per rendere il vostro giardino più bello e funzionale, ma anche acquistare nuovi articoli per iniziare la nuova stagione alla grande, non perdete l’occasione di approfittare del nuovo codice sconto offerto da eBay.

Infatti, con il coupon MARZO23, applicabile durante la fase di checkout, potrete ottenere uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 marzo, fino a un massimo di 100 euro per ordine. E non è tutto: il coupon può essere utilizzato fino a tre volte, portando il risparmio totale a ben 300 euro.

Oltre che per gli articoli relativi al giardinaggio, il codice sconto è valido anche per prodotti tecnologici, come fotocamere, videocamere, tablet, notebook e molto altro, così da godervi le vostre passioni anche all’aperto.

Termini e condizioni

Codice: MARZO23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 300€

Inizio: 13 marzo 2023 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2023 ore 23:59

Ad esempio, grazie a questa promozione potete portarvi a casa il MacBook Air 13″ a soli 807,30€, applicando il coupon MARZO23 in fase di checkout e ottenere quindi uno sconto di 89,70€ sui 897€ richiesti originariamente. Il notebook Apple MacBook Air è un dispositivo ultra versatile che vi permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera fluida e veloce. Sotto la scocca, il notebook Apple MacBook Air è animato dal nuovo SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata.

Non aspettate oltre e approfittate delle imperdibili offerte di eBay. Non sappiamo a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili, quindi correte sul sito per comprare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi imperdibili seguendo il link in calce.

Infine, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo i migliori sconti presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!