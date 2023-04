Final Fantasy XVI è più bello da vedere ora rispetto al passato

Final Fantasy XVI è stato di recente al centro di una lunga presentazione, un intero State of Play a lui dedicato tenutosi durante la serata del 13 aprile scorso.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake, i fan aspettano con ansia il prossimo capitolo della saga regolare.

Ora, a seguito delle novità mostrate in occasione dello State of Play, sembra proprio che qualcuno si sia accorto delle differenze grafiche tra questa versione e il vecchio trailer di annuncio.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, un fan sarebbe riuscito a pubblicare alcune immagini di confronto tra la “vecchia” versione di FFXVI e il risultato mostrato allo State of Play.

Naturalmente, non è una sorpresa che la grafica di Final Fantasy XVI sia migliorata man mano che ci si avvicina all’uscita del gioco, ma potreste rimanere sorpresi nel vedere quanto sia più bella rispetto al passato.

L’utente Twitter LegionzGaming ha condiviso alcuni screen tra le scene apparse nello showcase dello State of Play e quelle mostrate durante il reveal trailer del gioco, ed è chiaro che ci sono stati notevoli miglioramenti su tutta la linea.

Dalla palette di colori, ai modelli di personaggi e sfondi, tutto sempre essere maggiormente a fuoco rispetto al passato.

Just look at how much better Final Fantasy XVI looks since it’s first announcement trailer years ago! It’s crazy to see how far they come this looks incredible!

Making a thread of all of these before and afters! pic.twitter.com/zP0rwt7AMr

— LegionzGaming (@LegionzGaming) April 16, 2023