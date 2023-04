Final Fantasy XVI, dopo lo State of Play arriva un altro evento speciale

Final Fantasy XVI vuole farsi vedere in ogni occasione possibile a quanto pare, perché dopo l’ultimo State of Play arriva un nuovo evento speciale.

Le quali sono state parzialmente soddisfatte proprio nell’ultimo evento di PlayStation, in cui Final Fantasy XVI ha mostrato le sue qualità in una lunga presentazione.

Un evento che ha fatto anche molto bene al gioco, spingendo le sue vendite sugli store di tutto il mondo.

E quando pensavamo di dover solo aspettare la sua uscita, Square Enix rende i fan ancora felici con un nuovo evento.

Come annunciato tramite i canali ufficiali, infatti, ci sarà una celebrazione speciale per celebrare il lancio di Final Fantasy XVI.

L’11 giugno 2023 si terrà una celebrazione pre-lancio a Los Angeles.

Square Enix non ha spiegato esattamente dove si terrà e come le persone potranno partecipare ma, per chi potrebbe avere difficoltà ad arrivare fino in California, si potrà seguire l’evento in live streaming.

Continua quindi la cavalcata di Final Fantasy XVI verso l’uscita che, lo ricordiamo, è fissata per il 22 giugno 2023. Uscita che sarà funestata ancora una volta dai bagarini, che hanno preso d’assalto l’edizione più prestigiosa del gioco.

Alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima: nel nostro provato vi spieghiamo che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

