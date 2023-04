FIFA 23 per Xbox Series X|S al prezzo più basso di sempre! Risparmi il 60%!

Anche oggi, mercoledì 12 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione Xbox Series X|S di FIFA 23, che attualmente potete portarvi a casa a soli 31,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di 48€.

FIFA 23 offre agli appassionati di calcio un’esperienza ancora più coinvolgente e realistica grazie a nuove funzionalità e miglioramenti. Una delle principali novità di FIFA 23 è l’introduzione di nuove meccaniche di gioco, tra cui un sistema di controllo avanzato del dribbling e un’intelligenza artificiale migliorata per i portieri.

FIFA 23 include diverse modalità, tra cui la classica modalità Carriera, in cui i giocatori possono gestire una squadra di calcio e portarla al successo. Inoltre, FIFA 23 offre la modalità VOLTA, che permette di giocare partite di calcio a 5 e a 6 in ambientazioni urbane.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

