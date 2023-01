FIFA 23 a meno di metà prezzo! Sino al 55% di sconto!

Non avete ancora recuperato FIFA 23? Oggi è il momento perfetto per farlo! Amazon, il noto portale e-commerce, ha lanciato un’offerta imperdibile per acquistare FIFA 23 a un prezzo molto conveniente.

FIFA 23 è il nuovo gioco di calcio prodotto dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e il publisher vuole che sia il suo ultimo successo prima di passare ad EA Sports FC per la stagione successiva. Il titolo presenta molte novità in termini di gameplay, tra cui il nuovo HyperMotion 2, che rende i movimenti di squadra e le logiche del campo più realistici e credibili. Inoltre, il prodotto offre una grafica migliorata e una maggiore personalizzazione dei personaggi, fornendo un’esperienza ancora più immersiva.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

Grazie alle offerte di Amazon, oggi potete portarvi a casa FIFA 23 a partire da soli 31,49€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

