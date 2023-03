Fallout, le riprese della serie TV Amazon sono terminate: «Aspettatevi uno tsunami»

Procede nel migliore dei modi la produzione della serie TV dedicata a Fallout, prodotta da Amazon: stando a quanto rivelato da una delle star principali, le riprese sarebbero infatti ufficialmente terminate proprio nelle scorse ore.

Al momento non abbiamo ancora molte informazioni sull’adattamento della celebre saga videoludica (trovate Fallout 4 GOTY su Amazon), ma le prime indiscrezioni ci hanno già mostrato la volontà di rendere le ambientazioni particolarmente fedeli, proponendo però una storia originale e unica.

Todd Howard ha infatti chiarito che sarà una storia credibile per l’universo costruito nei videogiochi, ma che non è in alcun modo una rivisitazione delle opere già esistenti: una scelta che permetterà di sorprendere anche i più grandi appassionati della saga.

In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale, un aggiornamento estremamente positivo è arrivato dall’attore Walton Goggins, che interpreterà uno dei protagonisti della serie TV: come riportato da Gamereactor UK, la star ha infatti svelato di aver appena terminato le riprese dello show.

L’attore è apparso particolarmente entusiasta del lavoro svolto con lo show prodotto da Amazon, al punto da invitare i fan interessati ad «aspettarsi uno tsunami in arrivo».

A questo punto dovrebbe essere dunque solo questione di tempo prima che gli autori siano pronti a svelarci nuovi dettagli e mostrarci magari i primi trailer ufficiali: in ogni caso, l’aggiornamento di Walton Goggins, che potete visualizzare al seguente indirizzo, confermerebbe la buona riuscita delle riprese.

Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti da parte della produzione e, possibilmente, anche di una finestra di lancio definitiva per la serie TV di Fallout: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che l’ultimo update ufficiale arrivato dalla produzione risale allo scorso ottobre, quando un video dedicato ci ha mostrato la Nuka-Cola e alcuni dettagli sui set e su un’armatura.

Ma anche tramite le foto arrivate direttamente dai set abbiamo avuto modo di osservare da vicino alcune delle location ricreate nello show, come una delle iconiche stazioni Red Rocket.