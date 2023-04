Fai un affare da eroe: prenota The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con 10 euro di sconto!

Presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il prossimo The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch a un prezzo davvero conveniente! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom a soli 59,90€, rispetto agli usuali 69,90€ di listino, risparmiando 10 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Secondo alcune teorie proposte dagli appassionati, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si svolgerà immediatamente dopo il primo capitolo e avrà come scopo la ricostruzione di Hyrule. I flashback e i ricordi del passato saranno fondamentali per approfondire la storia dei personaggi e gli avvenimenti precedenti ai 100 anni in cui Link è rimasto addormentato.

Per quanto riguarda i cattivi, è possibile che Ganon non faccia la sua comparsa in questo episodio. Basandosi su congetture non ancora ufficialmente confermate da Nintendo, il principale antagonista potrebbe essere Zant. Quest’ultimo è il nemico principale di Zelda Twilight Princess, un capitolo inizialmente pubblicato per la console GameCube.

Zant appartiene alla specie dei Twili, creature del crepuscolo, e proviene da una famiglia esiliata dal Regno del Crepuscolo per ordine delle tre dee. Dopo aver atteso invano di essere nominato re, Zant incontrò la forma spirituale di Ganondorf, deciso a ottenere vendetta.

