Extra sconto fino al 50% sui ricondizionati MediaWorld!

Mediaworld ha lanciato un’imperdibile promozione che vi consentirà di avere un ulteriore sconto sino al 50% su tantissimi prodotti ricondizionati direttamente dalla nota catena di elettronica. Inutile dire che la scelta è davvero vasta, spaziando dagli smartphone alle smart TV, notebook, PC desktop, fotocamere e tanto altro ancora.

I prodotti ricondizionati da MediaWorld vengono contrassegnati dalla sigla PRMG (Prodotto Ricondizionato Mediamarket Garantito) e significa che potrebbe trattarsi di un articolo riparato da un Centro Assistenza Autorizzato dal produttore, un prodotto usato da un cliente e reso perfettamente integro, un prodotto che presenta piccoli difetti esclusivamente estetici o un prodotto che presenta l’imballo originale danneggiato.

Ovviamente, prima di essere rimesso in vendita, un prodotto viene sottoposto a vari test che verificano la sua perfetta funzionalità e valutate le condizioni della confezione, accessori, estetica e stato attraverso un sistema di grading, di cui trovate maggiori informazioni alla seguente pagina.

Anche i prodotti ricondizionati MediaWorld vengono venduti con la garanzia legale di 24 mesi, la quale vi tutelerà in caso di problemi. Tuttavia, visto che si tratta di oggetti ricondizionati, ovviamente non sarà possibile procedere ad una sostituzione come nel caso di articoli nuovi, ma sarà trovato un rimedio alternativo, come previsto dai termini delle politiche dell’azienda o dalla legge.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

