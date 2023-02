Extra sconto del 10% su smartphone, tablet e altro grazie a questo coupon! Lo puoi utilizzare sei volte!

Il famoso portale e-commerce eBay ha lanciato un’offerta che non può essere mancata. Grazie a questa promozione, gli utenti avranno la possibilità di acquistare smartphone, tablet e molte altre cose con un ulteriore sconto che può arrivare fino a 50 euro, oltre al prezzo già scontato solitamente applicato. Questa è un’occasione unica per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Codice: PIT10PERTE2023

Valore Coupon: 10%

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 6

Inizio: 2 febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 31 dicembre 2023 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto:

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare il regalo perfetto per voi stesso o i vostri amici e parenti in vista delle festività natalizie. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice PIT10PERTE2023 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di quattro volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 15%.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 31 novembre e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti alle categorie che partecipano a questa iniziativa.

Ad esempio, potete portarvi a casa lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro al prezzo scontato di soli 242,10€, applicando il coupon PIT10PERTE2023. Xiaomi Redmi Note 11 Pro è uno smartphone di fascia media dotato di un display IPS da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD+, alimentato dal SoC MediaTek Helio G96. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.