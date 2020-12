Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

È cosa nota che quando uno o più dei nostri sensi non possono essere usati, per scelta o per malattia, gli altri si acuiscono in modo da bilanciare ciò che possiamo percepire dal mondo intorno a noi. Una persona cieca, per esempio, ha un udito più sviluppato di chi ci vede bene. Possiamo trovare una analogia con questo meccanismo anche nei videogiochi, o almeno in quelli creati con cura. Prendendo infatti in esame i cosiddetti walking simulator, ossia quei titoli nei quali l’interazione e l’azione sono ridotte al minimo e in cui lo scopo è scoprire documenti e frammenti di trama esplorando l’ambiente, troviamo diversi esempi che palesano un impegno degli sviluppatori ad equilibrare la mancanza di gameplay con la profondità delle emozioni trasmesse dalla storia. Una delle pietre miliari in questo senso potrebbe benissimo essere Everybody’s Gone to the Rapture, un gioco non certo recente ma che chiunque dovrebbe recuperare assolutamente.

Le vicende si svolgono nel paesino inglese di Yaughton, o meglio nei suoi dintorni. Ci sono infatti cinque aree ben definite, ognuna collegata a un diverso capitolo del gioco, che comprendono il villaggio, una foresta, un’area rurale, un campeggio sulle rive di un lago e una zona industriale nei pressi di una stazione. La mappa è unica e percorribile per intero sin dall’inizio, anche se gli eventi ci porteranno a esplorare gradualmente e in modo lineare una zona per volta.

Eventi che, a dirla tutta, non si sviluppano mentre noi ci muoviamo nel mondo di gioco, ma che si sono già verificati in passato. Siamo infatti nei panni di un non meglio identificato visitatore del luogo che, con una visuale in prima persona, si muove per strade e sentieri seguendo la scia di una misteriosa luce arancione. Tra messaggi trasmessi da radio e telefoni sparsi per tutta l’area e all’interno di alcune abitazioni e vere e proprie scene del passato che coinvolgono gli abitanti del villaggio riprodotti come figure luminescenti, scopriremo via via i tasselli di una storia complessa e struggente.

Tutto intorno a noi è infatti deserto. Non un’anima in strada, nessuno che si muova dentro e fuori dalle case, dalla chiesa o dal pub di Yaughton, nessun segno di vita né vicino a noi né da qualunque luogo distante. Le uniche voci umane sono quelle registrate dei messaggi radio. A rendere ancora più strano il tutto è il fatto che non vi sono segni di distruzione e catastrofe, nessuna situazione che rimandi al classico scenario post-apocalittico, sebbene le informazioni che raccogliamo puntino fin dall’inizio nella direzione di un’epidemia virale, di una quarantena, di un bombardamento aereo della zona.

Il senso di inquietudine e solitudine è palpabile sin dall’inizio. Everybody’s Gone to the Rapture non è un gioco horror, ma nelle sue prime fasi ci trasmette sensazioni assimilabili a quelle di un’esperienza del genere. Le voci alla radio, le strade desolate, il senso di mistero che permea ogni cosa, i segni di vita quotidiana interrotta all’improvviso e le case buie e vuote che dobbiamo esplorare ci lasciano un costante senso di timore e insicurezza che, capiremo ben presto, è uno degli obiettivi del gioco.

Un gioco che, nel rispetto dei canoni imposti dal suo genere, riduce ai minimi termini l’interattività. Mentre camminiamo per le strade potremo semplicemente guardarci intorno (cosa da non sottovalutare visto il realismo e la cura per i dettagli riservata alla costruzione della zona di Yaughton e dintorni), interagire con le radio che eventualmente troviamo sul nostro percorso e soprattutto assistere a scene del passato. Queste, come dicevamo, sono ricostruite da forme di luce che riproducono gli abitanti della zona e ricreano precisi momenti delle loro vite, utili per comprendere la storia di fondo del gioco. Alcune scene si attivano automaticamente, altre devono essere avviate inclinando il controller, ma quel che conta è che trovarle tutte non è obbligatorio ai fini della progressione. Questo significa che solo esplorando attentamente si scopriranno tutti i dettagli di una trama non nuova nelle sue idee di fondo ma comunque ben strutturata.

Lo stile scelto dagli sviluppatori è molto fotorealistico

È proprio la tecnica della narrazione il fiore all’occhiello del gioco. Una storia raccontata in modo lineare sarebbe stata etichettata come banale e poco coinvolgente. The Chinese Room sceglie invece di narrare per frammenti, con ricordi che appartengono a momenti diversi del passato e che spesso si sovrappongono tra loro con un cambio di prospettiva, per darci una conoscenza a tutti tondo degli eventi. Ascolteremo per esempio una telefonata dal punto di vista di un personaggio e, più avanti nel gioco, da quella di un altro, ma solo più avanti ancora potremo scoprire il perché di tale telefonata.

Oltre a questo intreccio temporale, che risulta assolutamente coinvolgente ed efficace, riuscendo a farci assimilare la storia quasi senza rendercene conto, esiste anche una narrazione condotta su due piani paralleli. C’è infatti una storia principale, che fa da filo conduttore dall’inizio alla fine, all’interno della quale si innestano tante sotto-storie secondarie. Definirle così è in realtà errato, perché di fatto queste vicende integrano, completano e chiariscono gli aspetti della trama, in un intreccio davvero entusiasmante e gratificante per chi ama i giochi narrativi.

In particolare, ognuna delle cinque aree della mappa è collegata a un diverso capitolo e alla storia di un diverso personaggio. I ricordi a cui possiamo assistere sono proprio collegati a queste persone e la fine di un capitolo mostra sempre gli ultimi attimi di vita dei soggetti in questione, prima dell’evento che ha posto fine all’epidemia. La cosa bella è che entriamo in sintonia con i personaggi, li approfondiamo, e contemporaneamente avanziamo con la trama e con la ricostruzione mentale del mondo e della comunità di Yaughton come era prima della catastrofe. Geniale il fatto che questo processo di ricostruzione sia demandato a noi giocatori e non servito come piatto pronto dal gioco stesso.

Si potrebbe raccontare ancora molto di Everybody’s Gone to the Rapture, che è pregno di tematiche anche molto attuali. Dalla difficoltà di accettare il diverso e il forestiero al vero e proprio razzismo, dalla religione nelle sue derivazioni più bigotte alla razionalità estrema e senza scrupoli della scienza, dall’amore famigliare al tradimento, passando per la fragilità e la piccolezza dell’essere umano in generale. Quel che ci teniamo a sottolineare è che non passerà un istante nel gioco in cui non ci si sentirà pervasi da sensazioni forti, quasi sempre con tinte negative e deprimenti, ma comunque intense. Le scene finali di ogni capitolo, in particolare, sono di una forza e di una drammaticità con pochi eguali.

A rendere il tutto più forte e coinvolgente è la già citata grafica molto realistica, grazie a una ricostruzione fedele degli ambienti, a un sistema di illuminazione soddisfacente e un’attenzione certosina ai dettagli, che purtroppo non riesce a non ricorrere a un minimo di copia-incolla di alcuni elementi. Magistrale la colonna sonora, che sa smuovere l’animo con brani che si avviano sempre nel modo e nel tempo migliori, sottolineando l’intensità di questa o quella scena con una forza che recentemente abbiamo riscontrato, per fare un parallelismo, in Death Stranding.

VOTO: 9