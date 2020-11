Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Evan’s Remains è un indie 2D creato da un’unica persona, Matias Schmied, sviluppatore indipendente argentino. Il titolo, disponibile dalla passata estate, è reperibile su Steam a 5.69, l’investimento però vale il prezzo del biglietto?​

Un’isola sconosciuta

Nei panni di Dysis vi ritroverete su un’isola misteriosa, dove la ragazza è stata mandata a cercare un ragazzo scomparso ormai da anni, tale Evan. Un po’ graphic-novel, un po’ platform, Evan’s Remains racconta una storia tanto semplice e talvolta prevedibile quanto scritta benissimo. Nel corso dell’avventura (completabile in circa 3 ore) alternerete fasi di gameplay composte da piccoli quanto ingegnosi enigmi a dialoghi tipici di una novel, senza però possibilità di scelta, sarete semplicemente degli spettatori, pronti a godervi i misteri dell’isola, a fare la conoscenza di personaggi strani, pure un po’ sospetti, che vi terranno compagnia fino al meraviglioso finale.

Dysis è la ragazza protagonista del titolo.

Questione di piattaforme

Gli enigmi sono necessari a proseguire l’avventura in quanto la risoluzione di essi vi permetterà di oltrepassare delle alte colonne che ostacoleranno il percorso. Lo scopo sarà creare una via con le piattaforme disponibili le quali scompariranno appena salterete sulla successiva. Tra teletrasporti, movimentazione e scomparsa delle piattaforme starà a voi riuscire a sorpassare la barriera. Sono circa una trentina, i primi sono molto semplici successivamente però inizieranno ad essere decisamente tosti ed ingegnosi. Per i meno avvezzi il gioco possiede comunque uno skip degli enigmi attivabile dal menu così, se vi ritroverete troppo in difficoltà con uno o più puzzle, potrete saltarlo semplicemente con un click e proseguire.

Tecnica 2D

Lo stile grafico pixelloso è adorabile, molto semplice ma convincente sia per quanto riguarda le ambientazioni che i personaggi. La colonna sonora invece è magnifica, le tracce sono tutte perfette ed emozionanti, da ascoltare e riascoltare.

VOTO: 8,5