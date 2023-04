Elden Ring, il cervello è (letteralmente) l’arma più forte del soulslike

Giocare ai soulslike è un’impresa impegnativa che richiede di essere concentrati, sicuramente, ma una streamer ha dimostrato che si può finire Elden Ring usando solo il cervello.

Oppure con la fantasia, visto che più volte i fan più accaniti hanno trovato il modo di finire Elden Ring in maniera creativa. Come con un tablet, per esempio.

Ma anche con la voce, in una impresa portata avanti da una giocatrice che non ha di certo lesinato con le sue corde vocali.

La streamer Perrikaryal ci aveva già dimostrato che “usare il cervello” non è solo un modo di dire in Elden Ring, qualche tempo fa.

La giocatrice è riuscita a trasformare letteralmente il suo cervello in un “controller” per giocare a Elden Ring, senza dover naturalmente utilizzare le proprie mani.

Ciò è stato possibile utilizzando uno strumento chiamato Elettroencefalogramma (EEG), in grado di misurare e rilevare le proprie funzioni cerebrali: la giocatrice ha poi configurato e convertito ognuna di queste funzioni in un determinato controllo del gioco, permettendo così di affrontare l’avventura usando solo il proprio cervello.

Dopo una prima dimostrazione di abilità mentale, è il caso di dire, Perrikaryal è riuscita a completare Elden Ring (tramite PC Gamer).

Potete vedere il momento finale qui sotto:

I finally beat Elden Ring using only my mind for everything but movement. Here are some highlights from yesterday's stream. Thanks to everyone for their support, including @emotiv ♥️ I've already started the next project… stay tuned pic.twitter.com/7jwSYJ8unH — Perri (@perrikaryal) April 19, 2023

L’impresa è ancora più epica perché, al di là dell’uso dei pollici per gli analogici relativi ai movimenti e alla telecamera, la streamer ha usato unicamente i suoi impulsi neurali.

Non da meno è il modo in cui un’altra streamer è riuscita a completare il soulslike. Precisamente due partite in contemporanea su PC e PS5 con tanto di tappetino da ballo.

