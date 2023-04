Elden Ring, i fan scoprono un inquietante segreto nascosto su Godrick

L’Interregno di Elden Ring continua ancora oggi a essere analizzato nel dettaglio dai fan del soulslike: FromSoftware ha infatti nascosto così tanti segreti da riuscire a raccontare dei veri e propri pezzi di storia, senza bisogno di dire neanche una parola.

Un esempio recentemente scoperto dai fan riguarda Godrick l’Innestato, uno dei primi boss più pericolosi di Elden Ring (lo trovate su Amazon) che ha innestato numerosi arti al proprio corpo, diventando sempre più potente e pericoloso.

Come riportato da Game Rant, gli utenti hanno scoperto un dettaglio molto interessante che spiega anche l’origine di una delle sue abilità, nascondendo un collegamento con un ulteriore boss che si affronterà in seguito.

Godrick possiede infatti anche la possibilità di evocare delle tempeste, utilizzando nello specifico la sua gamba sinistra: un dettaglio che, se osservato più da vicino, dimostra che quella gamba apparterrebbe in realtà a un altro boss.

Esiste infatti un altro avversario che possiede l’abilità di evocare tempeste e che, ironicamente, si ritrova proprio senza una gamba: stiamo parlando del Comandante Niall, un nemico opzionale che è possibile affrontare nell’Interregno.

L’implicazione dell’utente Reddit JackNewbie555, autore di questa scoperta, è dunque che Godrick sia riuscito a strappare la gamba al comandante e innestarla come propria, facendo sua allo stesso tempo anche l’abilità di evocare tempeste.

A suggerire questo inquietante colpo di scena è il fatto che la gamba sinistra di Godrick è, in realtà, una gamba corazzata destra: lo stesso arto che, guarda caso, risulta assente proprio dal corpo del Comandante Niall.

Questo suggerisce anche che a Godrick l’Innestato non importava nulla di aver afferrato “l’arto sbagliato”: l’unico aspetto realmente importante era il potere che riusciva a ottenere da quegli innesti.

Un dettaglio segreto molto interessante che approfondisce allo stesso tempo anche la lore nascosta dell’Interregno di Elden Ring e che potrebbe rendere la battaglia contro questi due boss ancora più inquietante del solito.

Probabilmente, sarebbe meglio non dire a Godrick che c’è chi è riuscito a battere il soulslike usando solamente un dito, a meno che non vogliate umiliare ulteriormente chi ha avuto bisogno di tutti questi arti per diventare una minaccia.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento ufficiale del gioco ha introdotto ufficialmente il Ray-Tracing, oltre a numerosi bilanciamenti alle armi che hanno portato anche a una modifica inaspettata: adesso Malenia può essere sconfitta facilmente in soli 60 secondi.