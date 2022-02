Elden Ring Collector’s Edition per PS5 ora disponibile da Gamestop! Solo pochi pezzi! [AGG.]

Aggiornamento ore 12:30: Pezzi esauriti!

Segnaliamo ai nostri lettori che la sontuosa Collector’s Edition di Elden Ring, dopo essere esaurita ovunque, è tornata prenotabile da Gamestop per PS5! Vi consigliamo di procedere al suo acquisto il prima possibile perché, visti i precedenti, andrà sicuramente a ruba!

Elden Ring è un action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, promette di evolvere il gameplay alla base di Dark Souls introducendo diverse novità. Rispetto ai precedenti Dark Souls, in Elden Ring sono state aggiunte delle meccaniche stealth che consentiranno ai giocatori di nascondersi tra i cespugli per cogliere di sorpresa gli avversari, nonché andare a cavallo per spostarsi rapidamente da un zona all’altra dell’enorme mappa di gioco.

L’edizione da collezione di Elden Ring contiene il disco di gioco di Elden Ring; la statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella; la SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale; l’Art book con copertina rigida da 40 pagine; la colonna sonora digitale, poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition. Sicuramente il prezzo di 189,98 euro non è di certo alla portata di tutti, ma questo prodotto non può di certo mancare nella collezione di qualsiasi appassionato del genere.

Ricordiamo che Elden Ring è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per il 25 febbraio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

