eFootball PES 2021

Dopo 12 anni e a due generazioni di distanza, sono ritornato a calpestare i campi da gioco virtuali della storica serie calcistica Konami. Posso ritenermi soddisfatto? Sicuro, e vediamo subito il perché. PES è stato uno dei brand che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, protagonista di bellissimi momenti di spensieratezza e divertimento passati con i miei amici e mio zio (quello dell’altra volta, quello che mi ha pure portato i Resident Evil e i Silent Hill a 8 anni). Con il passare del tempo, per svariati motivi, ho abbandonato il brand e proprio i calcistici (a parte qualche piccola parentesi con FIFA), ma quest’anno, complice anche l’uscita a prezzo budget per la sua natura di aggiornamento di PES 2020 e non come titolo nuovo in toto, mi sono voluto togliere questo piccolo sfizio.

Dall’ultima parte della premessa, possiamo subito dedurre che il gameplay, le modalità, tutta l’esperienza di gioco, è proprio simile a quella del capitolo dello scorso anno. Chi ha provato entrambi i titoli dice che qualche piccola miglioria c’è, ma non avendo giocato il capitolo dell’anno scorso, non posso mettere bocca su questo. Il gameplay di PES è molto ragionato, non sono rare le partite con pochissimi gol e la sensazione di dover gestire tutto come in una partita vera me lo ha fatto apprezzare molto. Insomma, è un titolo molto realistico e immersivo. Ovviamente tutto ciò dipende anche dalla difficoltà scelta, ma devo dire che il gioco è bilanciato benissimo, e riesce ad appagare i vari giocatori in base alle proprie skills e al proprio impegno. Questo viene un po’ meno nella modalità myClub, a causa delle statistiche aliene dei giocatori, infatti il ritmo di gioco si innalza e escono fuori risultati tennistici molto spesso. Resta comunque una buona modalità, ma diciamo che stravolge un po’ quello che vuole essere il core gameplay del titolo.

Pochissime le licenze disponibili nel nuovo PES, addirittura meno di quelle dello scorso anno!

Parlando di modalità, tra le altre, abbiamo Diventa un Mito, la peggiore secondo me, in cui dobbiamo impersonare un solo giocatore (reale o creato da noi) e la mitica Master League, la modalità regina per il sottoscritto. L’ultima ML la feci nel 2008 su PS2, immaginate l’emozione di rifarla 12 anni dopo. Ho trovato molte novità implementate bene, ma altre cose fatte giusto per, che alla lunga fanno solo annoiare (ad esempio tutte le conferenze). Poi abbiamo i classici tornei, campionati, mondiali, etc. e ovviamente la modalità Divisioni online, ovvero le classificate.

A tal proposito, due parole sul netcode. Perfetto, non ho ami avuto problemi in un mese di gioco, né in myClub, né in Divisioni, né nelle stanze per le amichevoli o per le partite co-op. Zero lag, zero attese, l’esperienza è stata veramente piacevole.

Capitolo licenze: è un disastro. Manca tantissima roba, a quanto ho sentito pure più dell’anno scorso. Squadre, campionati, competizioni, persino alcuni sponsor ad alcune squadre licenziate mancano, tipo l’Atalanta. Fortunatamente i vari File Opzioni risolvono tutto o quasi, ma resta il fatto che è una grossa mancanza e quindi va segnalata, soprattutto perché PES, come FIFA, è comparato da tantissimi utenti che comprano un gioco all’anno e non sanno nulla dei FO e si ritrovano a giocare con 3 squadre licenziate in croce.

VOTO: 8