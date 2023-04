eFootball 2023, annunciata la data della patch 2.5.0: sarà «l’evoluzione del Dream Team»

Konami ha annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo per il suo fortunato free-to-play calcistico: eFootball 2023 è infatti quasi pronto ad accogliere la patch 2.5.0, che segnerà anche l’inizio di una nuova season.

Il rivale gratuito di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) ha ormai conquistato una fedele fascia di utenti, grazie non solo a un’offerta che non richiede alcun acquisto obbligatorio, ma anche a costanti aggiornamenti che tengono conto dei feedback arrivati dagli utenti.

Dopo poche settimane dal rilascio dell’ultima patch, gli sviluppatori si sono dunque detti pronti a rilasciare un nuovo importante aggiornamento, annunciando ai fan di segnare sul proprio calendario il 13 aprile 2023 come data ufficiale.

Konami ha confermato che questa patch introdurrà la nuova stagione di eFootball 2023, appositamente intitolata “Develop. Design. Define“, insieme a qualche importante novità a livello di feature.

Per il momento non sappiamo infatti che cosa cambierà esattamente nello specifico — il changelog sarà rilasciato, come di consueto, solo nel momento in cui la patch sarà disponibile — ma il publisher ha già avuto modo di anticipare alcune piccole modifiche importanti.

Sembra infatti che l’aggiornamento 2.5.0 si concentrerà prevalentemente sul team building e sullo sviluppo dei giocatori, rappresentando dunque una potenziale rivoluzione per le prossime squadre calcistiche dei sogni.

Non pare infatti un caso che Konami abbia deciso di pubblicizzare il tutto come «l’evoluzione del Dream Team»: se siete dunque appassionati di questa modalità, il nuovo update di eFootball 2023 potrebbe rivelarsi particolarmente interessante.

We will be implementing new features which focus on team building and player development.

Enjoy the evolution of Dream Team!

The update is right around the corner, so stay tuned

— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2023