Ecco Violetto e Scarlatto, il preorder della nuova espansione di Pokémon TCG

La celebre serie di videogiochi Pokémon sta per conquistare nuovamente i cuori dei fan con la nuova espansione dedicata a Scarlatto e Violetto. Per tutti i collezionisti del gioco di carte collezionabili Pokémon, eBay offre la possibilità di prenotare le nuove carte a un prezzo estremamente conveniente e riceverle comodamente a casa il giorno dell’uscita ufficiale. Il preordine sarà disponibile fino alla mezzanotte del 2 aprile, quindi affrettatevi ad approfittarne prima che i set vadano esauriti.

Tra le opzioni di acquisto trovate vari espositori contenenti da 3 a 36 bustine e i Set Allenatore Fuoriclasse, disponibili sia in versione Scarlatto che Violetto, venduti singolarmente al prezzo di 59,90€ oppure in coppia a 118,90€.

Tuttavia, il Set Allenatore Fuoriclasse è sicuramente l’articolo più interessante per i collezionisti di Pokémon GCC. Al suo interno si trovano ben 9 bustine dell’espansione Scarlatto e Violetto, una carta promozionale del leggendario a cui è dedicato il cofanetto, 65 bustine protettive con il leggendario e 45 carte energia del TCG Pokémon. Inoltre, il set contiene una guida per il giocatore, 7 dadi, 2 segnalini e una carta con un codice per il gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live.

La copertina del Set Allenatore Fuoriclasse è adornata con una magnifica cover art che ritrae il Pokémon leggendario a cui è dedicato, rendendolo perfetto anche per l’esposizione su una mensola. Inoltre, il cofanetto è dotato di quattro divisori per conservare e organizzare il contenuto, perfetto per portarlo con sé durante gare e tornei.

Non perdete l’occasione di preordinare in anticipo le carte della nuova espansione di Pokémon GCC su eBay: affrettatevi a visitare il sito e scoprire i prezzi incredibili che vi aspettano seguendo il link proposto in calce. Su eBay, oltre alle carte collezionabili Pokémon, troverete davvero di tutto, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, passando per abbigliamento, accessori, elettrodomestici e tanto altro ancora.

