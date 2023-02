Ecco come girerà Atomic Heart su Xbox Series S (e come userà DualSense su PS5)

Una delle uscite da tenere d’occhio in questo mese di febbraio è sicuramente quella di Atomic Heart, il peculiare sparatutto e action-adventure di Mundfish che vuole trascinarvi in una surreale ucronia dell’Unione Sovietica, tra armi fuori di testa e robot che gironzolano per le strade.

Il gioco, atteso per il 21 febbraio, arriverà dal day-one anche su Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming) ed è uno dei motivi per cui un buon numero di utenti ci giocherà non solo su PC o Xbox Series X, ma anche su Xbox Series S. Ma cosa possiamo aspettarci dalle performance su questa piattaforma?

A rispondere è stato Robert Bagratuni, fondatore e director della software house, che intervistato da Wccftech ha spiegato:

«La versione per Xbox Series S girerà in full HD a 60 fps».

Considerando il peso dell’azione all’interno del gioco, è importante sapere che Atomic Heart manterrà i 60 fps sulla console più economica di casa Xbox.

Per raggiungerli, però, punta direttamente ai 1080p – e, considerando le parole di Bagratuni, non aspettiamoci il tentativo di una risoluzione dinamica che di tanto in tanto vada a salire nei momenti meno concitati.

Per la versione PS5 del gioco, invece, l’autore ha confermato il supporto alle caratteristiche di DualSense: si avvantaggerà quindi del feedback aptico (la peculiare vibrazione del controller Sony) e dei grilletti adattivi.

Ha anche confermato che queste caratteristiche non saranno presenti su PC – deduciamo, quindi, nemmeno giocando con un DualSense, ma solo nella versione PlayStation 5 di Atomic Heart.

In merito alle performance su PS5 e Xbox Series X e alla presenza di possibili modalità grafiche diverse, l’autore ha spiegato:

«Abbiamo lavorato molto all’ottimizzazione su console, proponendo una modalità grafica con 4K dinamici a 60 fps – e, in alcune parti, anche 4K nativi a 60 fps. Stiamo continuando a lavorare per migliorare ulteriormente le performance e vi terremo aggiornati in futuro».

Per il momento, quindi, sappiamo che il gioco girerà così:

Atomic Heart su PS5: 4K dinamico (nativo in alcuni momenti) a 60 fps

4K dinamico (nativo in alcuni momenti) a 60 fps Atomic Heart su Xbox Series X: 4K dinamico (nativo in alcuni momenti) a 60 fps

4K dinamico (nativo in alcuni momenti) a 60 fps Atomic Heart su Xbox Series S: 1080p a 60 fps.

L’appuntamento è ormai imminente e, per ingannare l’attesa, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle nostre prime impressioni, dopo un’esperienza controller alla mano con Atomic Heart.