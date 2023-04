EA Sports FC potrebbe includere una grande novità per l’Ultimate Team

Nelle scorse ore è stato confermato che EA Sports FC, il futuro del calcio di Electronic Arts dopo la separazione con la FIFA, farà il suo debutto ufficiale sul campo da gioco.

FIFA 23, che potete ancora acquistare su Amazon, sarà quindi l’ultimo capitolo della serie calcistica ad avere lo storico nome che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Dopo la conferma arrivata a maggio 2022, e dopo svariati rumor sull’eventualità di un cambio di maglia per Electronic Arts, è tempo di fare le cose sul serio.

Dopo le prime informazioni sommarie, EA Sports FC ha fatto un altro passo avanti svelando il suo logo e fissando una data. Ora, però, è il momento di parlare delle probabili aggiunte a livello di Ultimate Team.

L’edizione ’24 sarà il primo anno in cui EA pubblicherà un gioco di calcio da “solista”, dopo che la partnership con l’organizzazione calcistica della FIFA è terminata definitivamente.

Come riportato anche da PSU, EA Sports FC potrebbe in ogni caso vedere finalmente le giocatrici di sesso femminile incluse nell’Ultimate Team sin dal Day One.

Questo, secondo quanto riportato da FUTSheriff, un leaker Twitter che non ha mai sbagliato un colpo per quanto riguarda le informazioni su FIFA e dintorni.

This front row will be reality in EA FC.

Women are coming to FUT and most likely Mixed Teams will be playable!#EAFC24 pic.twitter.com/8v3giFXMIH

— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 6, 2023