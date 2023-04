EA Sports FC fa una promessa importante ai fan: «Resterà ancora tutto ciò che amate di FIFA»

Dalla prossima stagione calcistica si chiuderà una partnership che fino a poco tempo fa sembrava indistruttibile: Electronic Arts ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di EA Sports FC come nuove simulazioni calcistiche, rinunciando così alla licenza ufficiale del marchio FIFA.

Ciò significa a tutti gli effetti che FIFA 23 (che trovate su Amazon) sarà l’ultimo capitolo ufficiale realizzato in collaborazione con la federazione internazionale calcistica: un cambiamento a cui i fan dovranno inevitabilmente cominciare a fare l’abitudine.

Proprio durante la scorsa settimana è stato svelato al pubblico il nuovo logo ufficiale della serie, confermando una volta per tutte di aver deciso di rinunciare al nome FIFA e spiegando che, per i fan, cambierà ben poco rispetto alle attuali simulazioni calcistiche.

In risposta però alle crescenti preoccupazioni dei fan, Dexerto segnala un nuovo interessante post su LinkedIn di David Jackson, vice presidente di EA, che vuole rassicurare il pubblico e ribadire ancora una volta che EA Sports FC non intende fare alcuna rinuncia per gli aspetti più importanti.

Electronic Arts continuerà infatti a proporre un gameplay all’avanguardia per le simulazioni del gioco del calcio, senza rinunciare alle innumerevoli licenze per campionati e giocatori che hanno reso in precedenza i suoi precedenti titoli come vero e proprio punto di riferimento:

«Resterà ancora tutto ciò che i giocatori amano di “FIFA“. L’autenticità di oltre 19mila giocatori, 700 squadre e 30 campionati è fondamentale. Continuare ad avere licenze complete e la natura immersiva che offre tale realismo rappresenterà un aspetto non negoziabile per il futuro di [EA Sports] FC».

Jackson ha poi spiegato che il team di sviluppo intende continuare a innovare il gioco del calcio virtuale, come dimostrato anche dal lancio di un logo così unico e separato dal passato, confermando la volontà di rendere evidente ai loro giocatori l’impegno non solo nei videogiochi, ma anche per il loro supporto al mondo del calcio reale.

Un aspetto che potrebbe diventare ancora più evidente qualora venisse confermata la partnership di spessore con la Premier League: secondo un report attualmente non confermato dai diretti interessati, EA Sports FC avrebbe infatti pronti più di 550 milioni di euro per il massimo campionato inglese.

In attesa di scoprire più da vicino ulteriori novità sul rilancio della serie calcistica, abbiamo fatto il punto della situazione riepilogandovi tutte le licenze attualmente confermate su EA Sports FC, lista che naturalmente potrebbe ancora aggiornarsi notevolmente nelle prossime ore.