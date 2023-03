EA ha deciso di rinviare (di poco) un suo atteso ritorno

Apprendiamo da Electronic Arts che gli amanti del grande golf dovranno attendere qualche settimana extra, prima di poter mettere le mani su EA Sports PGA Tour. Il gioco, presentato lo scorso mese di gennaio e atteso per il 24 marzo, è infatti slittato al 7 aprile – con quindi un ritardo di circa due settimane sulla sua iniziale tabella di marcia.

A riferire la nuova data d’uscita è stata proprio EA, che ha comunicato l’aggiornamento attraverso il blog ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Secondo quanto affermato dal publisher, questo piccolo ritardo permetterà agli sviluppatori di apportare le ultime migliorie, in modo da tenere fede alla volontà di offrire un’esperienza di golf autentica agli appassionati – che ormai da molti anni non vedevano EA misurarsi con green e bastoni.

In merito al ritardo, sul blog ufficiale leggiamo:

«EA Sports PGA TOUR ora sarà lanciato la settimana del Masters Tournament, con il lancio Early Access il 4 aprile e il debutto in tutto il mondo il 7 aprile. Creare un’esperienza di golf autentica è stato il nostro obiettivo, e questo piccolo cambiamento nella tabella di marcia ci permette di aggiungere i tocchi finali al gioco che non vediamo l’ora di farvi avere, compresi alcuni aggiornamenti ai più amati course che possano così riflettere i design del 2023».

Aspettiamoci quindi che tutti i campi più celebri siano stati aggiornati alla loro versione più recente – un dettaglio che ben si sposa al fatto che EA ci abbia raccontato, durante l’evento di cui abbiamo dato conto qualche settimana fa, di voler creare un’esperienza estremamente fotorealistica.

In quell’occasione, nella nostra anteprima riferimmo che «gli appassionati di questo nobile sport potrebbero aver trovato un’ottima nuova incarnazione virtuale del green».

Non rimane, quindi, che attendere un po’ più a lungo del previsto. Scopriremo presto, come documenteremo come sempre nelle nostre pagine, cosa EA Sports PGA TOUR offrirà ai videogiocatori, controller alla mano.

Il gioco arriverà il 7 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza una release su vecchia generazione, proprio per le ambizioni di EA in merito al comparto tecnico e al fotorealismo del gioco.