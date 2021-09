Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Dungeons & Bombs è un puzzle game sviluppato dallo studio indipendente Pigeon Dev Games, pubblicato prima su Steam e poi su console da Sometimes You. Il gioco è sullo stile di Crypt of the Necromancer, ovvero un puzzle game in cui bisogna avanzare nei livelli usando un determinato numero di mosse per completare ogni schema.

Il gioco è veramente difficile, anche se all’apparenza non sembra. Il livello di sfida non è per niente basso, anzi, può mettere a dura prova anche il più esperto degli amanti dei puzzle game, infatti già dai primi livelli può capitare di incappare in livelli difficilotti, fino ad arrivare, andando avanti, a dover affrontare livelli molto ostici, talmente ostici che servirà per forza un aiuto di qualche guida data la complessità degli stessi. Forse questo uno dei difetti principali, la difficoltà troppo elevata e sbilanciata di determinati livelli, che senza una guida risalutano davvero quasi impossibili, anche a causa della natura trial & error del titolo che a ogni errore costringe il giocatore a ripetere il livello dall’inizio senza la possibilità di checkpoint intermedi, cosa che potrebbe far rendere i livelli ancora più frustranti. La durata effettiva è di solo 50 livelli, e con una guida è completabile nel giro di anche solo un ora, senza, se non lo abbandonate prima per la frustrazione, vi terrà incollati per molto più tempo.

A questa difficoltà intrinseca, aggiungiamoci una difficoltà tecnica: i comandi non sono molto reattivi e molto spesso la risposta ai nostri input arriverà con un minimo ritardo, cosa che ci porterà a realizzare errori involontari nel posizionamento a cui non potremo rimediare, costringendoci di fatto a ricominciare il livello per l’ennesima volta.

Il comparto narrativo è rappresentato da un mero pretesto, e risulta essere inutile e dimenticabile, lascia il tempo che trova, e vi dimenticherete di tutto ciò già dopo 30 secondi dalla fine delle scritte iniziali.

Per concludere, Il gioco si presenta con una pixel art carina, mai fastidiosa, con un sonoro piacevole, non eccellente, anche se le stesse OST tendono a ripetersi a lungo andare. La lista trofei farà la felicità dei cacciatori di trofei, dato che con una guida si può finire tutto il gioco anche in meno di 45 minuti, rendendolo di fatto un acquisto consigliato per coloro che cercano un gioco con trofei facili.

VOTO: 6