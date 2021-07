Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Dungeon Escape è un videogioco platform sviluppato da Roenko Games e pubblicato da Eastasiasoft. Seppure su PS4, a differenza di Switch, non si è inondati dal genere, di certo i platform non lesinano nemmeno sulla console di casa Sony.

Dungeon Escape è un semplicissimo gioco nel quale il protagonista dovrà arrivare ad una chiave per poi successivamente procedere verso l’uscita. Nulla di più semplice, sembrerebbe, e anche la grafica molto stilizzata potrebbe far pensare subito a ciò, ebbene scordatevelo.

Il gioco non è per nulla semplice, anzi, spesso sarete oppressi da una sensazione di frustrazione, questo perché il titolo richiede una precisione ed un tempismo assoluti, un nanosecondo di ritardo ed incorrerete in morti continue. Queste infatti potranno arrivare per le moltissime trappole presenti, bolle laser, spuntoni che appariranno dal nulla o che vi cascheranno addosso se vi avvicinerete, seghe rotanti, fiamme, etc.

Sono presenti anche i nemici, in realtà non molti, ma son li più come ostacolo fisico piuttosto che per uccidervi, infatti non vi rincorreranno o spareranno, semplicemente andranno evitati: saranno infatti innumerevoli le volte in cui vi ci scontrerete sbagliando tempismo con conseguente morte.

Lo stile minimalista è comunque molto funzionale

Dungeon Escape si presenta con una grafica molto minimalista, quasi da editor di livelli amatoriale. Il protagonista è un quadrato giallo, con un volto stilizzato, nulla di più semplice, cosi come anche i nemici e gli stessi livelli, formati da un unica schermata con poche varianti se non il colore o le trappole presenti, ad ogni tutto è funzionale e lo stile non è definibile nemmeno come brutto, ha un suo perché. Anche il lato sonoro fa il suo dovere, nonostante non abbia nulla di particolare.

Sul fronte della longevità, questa è molto variabile. Il gioco è sicuramente terminabile in un oretta o poco di più una volta che avrete memorizzato al meglio i 50 livelli presenti, ma dubito fortemente che terminiate il gioco in cosi poco tempo, anzi potrebbe durarvi molto a seconda della vostra bravura.

VOTO: 6