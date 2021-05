Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Dull Grey. Il titolo è già codice perfetto di questa opera. Dull Grey, grigio opaco, grigio monotono, sordo, scialbo, smorto. Dove gli aggettivi si riferiscono al mondo rappresentato, all’ambiente in senso stretto ma anche alla vita che in esso si conduce o si può condurre.

Possiamo definire Dull Grey un puzzle narrativo. Infatti se inizialmente sembra di avere a che fare con una visual novel che offre qualche bivio con tanto di scelte, quando appena poco dopo l’incipit ci viene sbattuto in faccia il finale del gioco capiamo che la narrazione è un mero strumento, qui.

Il finale del gioco, si diceva, e per la precisione uno – il più ovvio e forse il più triste – di undici finali possibili, come l’autore si perita di scrivere nella pagina di commiato, che dunque non è altro che un invito a ricominciare. E allora si ricomincia, sperando di modificare l’atmosfera pirandelliana, l’ineffabilità del destino, le scelte obbligate.

Siamo in un mondo in bianco e nero, in grigio, per rendere omaggio al titolo, avvolto nel freddo e nel vapore, decadente. Moderno e tuttavia ancestrale, tecnologico e insieme tribale. Kir è il nostro personaggio, un pre-adolescente che deve compiere un viaggio (a suo modo è un road-movie, Dull Grey), accompagnato dalla madre, e deve fare una scelta, anzi la scelta, la scelta della vita, se quella può chiamarsi vita. Kir deve decidere il proprio mestiere, deve decidere se essere un lamplighter (una guida, una luce per i robot dispersi) oppure un tallyman (una sorta di tecnocrate venduto alla causa dominante, alla compagnia che è proprietaria del mondo perché proprietaria del software che regola il mondo, la Progress-Program). E non ha alternative, sembra. E’ stato analizzato dalla Compagnia fin dalla nascita e non gli è stato riconosciuto nessun talento meritevole di eventuali carriere più prestigiose, come per la stragrande maggioranza. Come era stato per suo padre, lamplighter morto in servizio.

Con il primo finale, rendiamo Kir infelice. Tornati sui nostri passi, cerchiamo dunque di farlo felice, nonostante l’angustia inesorabile, nonostante l’apparente impossibilità di determinare il proprio destino. E con un po’ di tentativi ci riusciamo anche. In questo tentare si annida la natura di Dull Grey, che – tentativo dopo tentativo, alla ricerca di tutti gli 11 possibili risvolti – svilisce la propria vocazione narrativa e la profondità dei temi toccati con evidente sapienza. Scegliere per sé, non lasciarsi influenzare o invece affidarsi all’altrui esperienza, essere imbrigliati su un binario più o meno palese, le prime pulsioni erotiche, la disobbedienza necessaria e benefica, la rivoluzione… tutto questo viene offerto con pochi tocchi d’autore e però un attimo dopo gettato in un geyser, in una gigantesca pentola a vapore che abbandona al nulla la propria creatura, lasciando il fruitore nel dubbio che questo possa essere parte organica del messaggio inoltrato.

Vi sono ben sette finali tronchi, che avremmo sperato fossero liberatori in modo esplicito e che invece rafforzano i dubbi posti dalla trama. Sono finali necessari (e non sufficienti, tuttavia) per una qualche completezza della fruizione e hanno il difetto, grave, di venire innescati in modo caino: possono facilmente sfuggire, non essere innescati affatto se non si verificano determinate condizioni, e sarebbe un vero peccato.

VOTO: 6,5