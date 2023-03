Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 farà a pezzi tanti pad, i fan ne sono certi

L’annuncio dello sviluppo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha entusiasmato non poco la community di giocatori, entusiasti di poter mettere nuovamente le mani su una saga storica.

Da oltre 15 anni i giocatori attendevano il ritorno della celebre saga picchiaduro, visto anche che il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di produzioni come Xenoverse 2 (che trovate su Amazon) o il più recente FighterZ.

L’ultimo capitolo della serie uscì infatti diversi anni fa su PS2 e Wii, quando Dragon Ball Super non era ancora neanche nato, sebbene il quarto episodio prometta comunque grandi cose.

Ora, dopo che gli hashtag dedicati a Dragon Ball e alla serie Budokai Tenkaichi sono diventati tra i più commentati delle ultime ore, i fan sembrano temere per l’integrità dei loro joypad.

Come riportato anche da The Gamer, dopo il recente annuncio a sorpresa del nuovo Budokai Tenkaichi, i fan di Dragon Ball hanno già iniziato a temere circa cosa potrebbe accadere ai loro controller a causa degli accesi combattimenti del gioco.

Poco dopo l’annuncio di Budokai Tenkaichi 4, infatti, sono stati condivisi meme di ogni genere, inclusi quelli relativi alla paura di rivivere i momenti in cui gli stick analogici dei vecchi pad venivano letteralmente fatti a pezzi al fine di eseguire le mosse speciali.

Per chi non lo sapesse, la maggior parte dei giochi di Dragon Ball include una meccanica di scontro molto particolare quando due giocatori attaccano contemporaneamente con un colpo in stile Kamehameha.

I’M CACKLING

( note to self buy spare PS5 Controllers before Budokai Tenkaichi 4) pic.twitter.com/NuohCTWiGO — Jax (@JaxBladeFitness) March 8, 2023

In alcuni giochi dedicati a Dragon Ball, questo porta a una sessione di button mashing o all’annullamento di entrambi gli attacchi, ma per Budokai e Budokai Tenkaichi, entrambi i giocatori devono far ruotare rapidamente lo stick analogico il più velocemente possibile per vincere, di solito causando danni sia al palmo della mano che al controller.

Ancora peggio, Budokai Tenkaichi ne richiede l’esecuzione anche se due giocatori attaccano contemporaneamente con i semplici pugni, quindi è una cosa che accade ancora più di frequente.

Ora che Budokai Tenkaichi 4 è stato annunciato, sembra che i fan di tutto il mondo stiano temendo per i loro DualSense o i loro controller Xbox. Staremo a vedere cosa succederà.

Restando in tema grandi ritorni, pochi giorni fa era stato confermato anche il nuovo Naruto Ultimate Ninja Storm, un’altra grande saga picchiaduro che non riceveva nuovi capitoli da anni.

Tornando invece a parlare di Goku e soci, durante l’ultimo evento non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.