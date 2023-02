Dragon Age Origins, un remake è il sogno di un ex BioWare

Per molti fan, Dragon Age Origins è il migliore della serie. Tuttavia, consigliarlo rispetto all’altrettanto celebre Inquisiton, non è invecchiato benissimo. Appunto per questo, qualcuno ne chiede a gran voce un remake.

Dopo Inquisition (che trovate ancora su Amazon) la serie è stata infatti messa in pausa, nonostante la volontà di riportarla in auge non sia mai mancata.

Mentre la lavorazione di Dragon Age Dreadwolf, ossia il nuovo e attesissimo capitolo della saga, si sta facendo attendere più del dovuto, è ovvio che nell’attesa si guardi al passato.

Come riportato anche da The Gamer, lo sceneggiatore principale di Dragon Age ed ex sviluppatore di BioWare David Gaider sembra avere le idee chiare.

Dai modelli dei personaggi alle animazioni, Dragon Age Origins inizia mostrare il peso degli anni. Per questo motivo, Gaider ha proposto Origins come candidato perfetto per un remake o un remaster, affermando che gli piacerebbe vedere questo RPG del 2009 riletto in ottica moderna.

«Se vogliamo rimasterizzare i giochi degli anni ’80, che ne dite di Dragon Age Origins?», spiega Gaider. «La sua grafica era arretrata già all’epoca dell’uscita… riuscite a immaginarla coi nuovi frizzi e lazzi dell’era PS5?».

Poco sotto, il tweet dell’ex sviluppatore di BioWare:

…2023 graphics broodmother… pic.twitter.com/Unt3Ot8n1a — High Lord Meesh, Queen of Beans (@meesherbeans) February 23, 2023

Questo ha scatenato una discussione su cosa si potrebbe migliorare in un remake o una rimasterizzazione del gioco, e a Gaider stesso non mancano le idee.

Rispondendo a un fan, ha detto: «Tutto quello che voglio è che Morrigan non abbia le spalle di un linebacker e che le scene di sesso non sembrino quelle di qualcuno che schiaccia delle marionette e grida ‘ora baciatevi!’».

Nel complesso, i fan amano l’idea che Origins riceva un lifting per piattaforme current-gen. Staremo a vedere se prima o poi Electronic Arts non possa esaudire questo desiderio, per ora alquanto improbabile. Mai dire mai, in ogni caso.

Restando in tema, un fan ha ricreato una delle location più note di Dragon Age Inquisition grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

Ma non solo: nonostante Dragon Age Dreadwolf sia sparito dalle scene da mesi, BioWare assicura che il titolo è a buon punto ed è addirittura giocabile fino alla fine.

Infine, Dragon Age: Absolution è la nuova serie Netflix annunciata durante la Netflix Geeked Week: ecco tutti i dettagli sullo show.