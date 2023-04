Dopo Dead Space Remake, il “Demake” PS1 è disponibile gratis da ora

Se avete già avuto modo di divertirvi con il recente remake di Dead Space, a partire da oggi potrete divertirvi con un nuovo interessante “Demake”: il celebre horror è stato infatti convertito in un gioco simile a quanto potreste vedere su una PS1.

Si tratta di un fangame realizzato da Fraser Brumley, che lo ha scherzosamente chiamato Dead Space (1998), per distinguerlo dal capitolo originale del 2008 e dal remake con lo stesso nome di quest’anno (che trovate su Amazon).

Come segnalato da Kotaku, si tratta di un progetto che ha provato a ricreare in maniera molto fedele le meccaniche dell’horror, incluso il celebre smembramento dei nemici, con modelli poligonali incredibilmente nostalgici.

Il tutto è naturalmente disponibile in forma gratuita, trattandosi di un progetto non ufficiale: potete scaricarlo sui vostri PC e consultare il sistema di controllo direttamente al seguente indirizzo.

L’autore ha spiegato che questo progetto è nato principalmente come esperimento per imparare a utilizzare Unreal e un’estetica somigliante a quanto visto su PS1, anche se si tratta di un gioco PC e — di conseguenza — non potrà effettivamente funzionare sulle vostre console originali.

Di conseguenza, il fangame è paragonabile più a una sorta di tech demo funzionale che a un gioco completo vero e proprio: si tratta comunque di un progetto molto fedele a Dead Space e totalmente gratuito, che potete vedere in azione anche tramite il seguente video gameplay.

Da apprezzare sicuramente la volontà di mantenere intatti tutti gli elementi che hanno reso la serie originale così amata dai giocatori, come non solo il già citato smembramento ma anche la possibilità di controllare la saluta direttamente osservando la nostra tuta.

A differenza di quanto accaduto con altri concept, come il bellissimo demake di Hogwarts Legacy, questa volta potrete a tutti gli effetti provarlo di persona: non possiamo che lasciarvi al download e augurarvi buon divertimento.

Dead Space Remake ha soddisfatto nettamente pubblico e critica, spingendo EA a prendere in seria considerazione la possibilità di ricreare anche i capitoli successivi: se dovesse effettivamente arrivare un rifacimento del secondo episodio, i fan avrebbero una richiesta molto importante da esaudire.