Doom è tornato, ecco il nuovo titolo della serie: è adorabilmente violento

Mighty Doom è la dimostrazione che anche per gli Slayer c’è bisogno di essere più teneri ogni tanto, senza mai smettere di ammazzare demoni però.

Anche se Doom Eternal (lo trovate sempre su Amazon) ci ha abituati ormai ad una versione dello shooter Bethesda decisamente pulp e violenta, il nuovo titolo è decisamente differente.

E dire che abbiamo visto lo shooter in ogni maniera possibile, anche girare all’interno del blocco note di Windows (non è uno scherzo).

Mentre John Romero ha svelato quello che sarà l’erede spirituale di Doom, Bethesda ne approfitta per arrivare anche sul mercato mobile.

Mighy Doom è un nuovo sparatutto top-down con protagonista il Mini Slayer e verrà pubblicato su iOS e Android il 21 marzo.

Il titolo è sviluppato da Alpha Dog Games ed è ambientato… nell’universo animato di Doom. Il protagonista è un’action figure chiamata Mini Slayer, che dovrà farsi largo tra orde di demoni e mostri di ogni tipo, ovviamente.

Mischiando dinamiche da roguelite e tower defense, in Mighty Doom i giocatori saranno impegnati in un loop di azione e potenziamento che sembra essere divertente.

O almeno abbastanza divertente da passare il tempo sui vostri smartphone e tablet.

È già possibile pre-registrarsi al titolo fino al 19 marzo, tramite il sito ufficiale, per ottenere in esclusiva un set di armi, equipaggiamento e valuta virtuale in anteprima per iniziare il vostro adorabile massacro nel modo giusto.

Sembra un momento florido per il ritorno dei grandi franchise sul mercato mobile. L’interesse è sempre stato alto da parte delle aziende, ma giusto di recente abbiamo assistito al ritorno di Lara Croft in un roguelike per mobile. Un videogioco purtroppo non eccezionale, minato soprattutto da microtransazioni invasive, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Anche Capcom si è fatta prendere la mano, annunciando l’arrivo in Occidente di un Devil May Cry davvero niente male per mobile.