Disney+ a meno di 2 euro solo per ancora 2 giorni! Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Disney, in occasione del secondo anniversario del suo servizio di streaming Disney+, ha lanciato una promozione incredibile che vi permette di pagare il primo mese di abbonamento solo 1,99 euro, con uno sconto superiore al 75%, nel caso siate nuovi clienti.

Si tratta di un’iniziativa davvero imperdibile, soprattutto considerando che proprio questo mese arriveranno alcuni film esclusivi apparsi solo recentemente al cinema, come Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise, un nuovo corto originale de “I Simpson” che rendo omaggio ai brand Disney+ e molto altro.

Ricordiamo che avete ancora solo due giorni di tempo per usufruire dell’offerta. Infatti, il termine è fissato per domenica 14 novembre!

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Kareem Daniel, CEO di Disney Media and Entertainment Distribution, ha affermato:

Sin dal lancio di due anni fa, Disney+ ha catturato il cuore e l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i suoi titoli originali e la sua libreria di film e serie tv classici. Con il Disney+ Day stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo Walt Disney Company sà fare.

Cosa state aspettando? Sfruttate immediatamente questa occasione per testare il servizio e innamorarvi dei suoi contenuti. Ricordiamo che, se vorrete continuare, l’abbonamento annuale costa 89,99€. Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.