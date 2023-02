Diablo III Eternal Collection per Nintendo Switch al prezzo più basso di sempre!

Se possedete una Nintendo Switch, ma non avete ancora avuto modo di provare Diablo III, abbiamo una grande notizia per voi! In questo momento, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare Diablo III Eternal Collection a un prezzo incredibilmente basso, il più conveniente mai offerto fino ad oggi!

Diablo III Eternal Collection include tutto ciò che un cacciatore di demoni potrebbe desiderare, compresa l’espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, oltre a oggetti bonus esclusivi per la piattaforma, come il completo d’arme ispirato a Ganondorf, il famigerato antagonista della serie The Legend of Zelda.

La campagna di Diablo III Eternal Collection è divisa in cinque atti che vi porteranno a esplorare il pericoloso mondo di Sanctuarium, alla scoperta di segreti e tesori. Ogni atto vi condurrà in luoghi sempre più pericolosi, dove dovrete affrontare i demoni più terribili e le creature più malvagie, pronte a farvi a pezzi.

Ma l’avventura non finisce con la campagna. Diablo III Eternal Collection include anche una modalità Avventura, ripetibile all’infinito, che vi consentirà di cimentarvi in missioni sempre diverse, alla ricerca di ricompense sempre più grandi. E se volete fare squadra con altri cacciatori di demoni, c’è anche la modalità Multigiocatore, che vi permetterà di unire le forze con altri utenti di tutto il mondo.

In Diablo III Eternal Collection avrete a disposizione sette potenti classi di eroi, ognuna con le proprie abilità e specializzazioni. Potrete scegliere di giocare come il barbaro, un combattente corpo a corpo capace di infliggere danni devastanti, o come il monaco, un esperto di arti marziali che può infliggere danni a distanza con le sue proiezioni spirituali. E se preferite combattere a distanza, ci sono il cacciatore di demoni e il mago, tutti con le proprie abilità uniche. Infine, se volete giocare in modo più tattico, ci sono anche il crociato e il negromante, che possono evocare creature dal regno dei morti per combattere al loro fianco.

Solitamente, Diablo III Eternal Collection viene proposto a 38,86€, ma oggi potete portarvel0 a casa a soli 24,49€, con uno sconto del 24% e un risparmio reale di 9,37€. Si tratta di un’ottima occasione per recuperare questo apprezzato titolo a prezzo scontato!

