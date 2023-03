Destiny 2: L’eclissi, Wo Long Fallen Dynasty e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Destiny 2: L’Eclissi a soli 33,89€, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 16,11€ rispetto ai 50€ usuali di listino.

La campagna di Destiny 2: L’eclissi vi porterà a unirvi ad altri guardiani in una città nettuniana sotto assedio. Il Testimone è arrivato e la fine è vicina, ma potrere equipaggiarvi a dovere con le nuove ricompense e sbloccare i nuovi poteri dell’Oscurità per trionfare nell’indimenticabile modalità leggendaria de L’Eclissi. Con la nuova sottoclasse, potrete brandire l’Oscurità e agire sulla trama della realtà.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Wo Long: Fallen Dynasty, che attualmente potete avere a soli 44,39€, con uno sconto del 37% e un risparmio reale di 25,61€ rispetto ai 70€ usuali di listino. Wo Long: Fallen Dynasty è ambientata nella Cina del 184, durante gli ultimi anni della Dinastia Han. Dopo anni di prosperità, l’impero cinese si trova sull’orlo del collasso. La ribellione dei Turbanti Gialli, guidata dalla Via dei Taiping di Zhang Jiao, sta per far cadere la dinastia imperiale. Wo Long: Fallen Dynasty è un gioco dark fantasy che segue le orme delle produzioni precedenti di Koei Tecmo. Il gioco racconta l’epopea di un guerriero che combatte al fianco dei personaggi più importanti del periodo, tra cui i personaggi già visti nei molti capitoli di Dynasty Warriors.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 7,9, abbiamo affermato che “Wo Long: Fallen Dynasty sembra quasi uno spin-off di Nioh, da cui ricicla gran parte degli asset e da cui copincolla candidamente gran parte dei sistemi di gioco. Le aggiunte più di rilievo sono il sistema di morale, le stregonerie e la barra dello spirito (a sua volta del tutto simile alla postura già vista in Sekiro), che tutto sommato funzionano alla grande e riescono anche a garantire una buona varietà all’avventura“.

