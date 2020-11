Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Demon’s Tier+ è la versione nuova e aggiornata di Demon’s Tier uscito nel 2019 su PC. Ultimo capitolo della Diabolical Mind Trilogy, questo indie rpg-roguelike prende spunto dai precedenti capitoli della trilogia, Xenon Valkyrie+ e Riddled Corpses EX ed evolve la formula in termini di gameplay.

In Demon’s Tier+ dovremo scendere attraverso un enorme dungeon unico suddiviso in quindici livelli tutti procedurali, molti dei quali avranno un loro “tema”, che siano una cripta, delle prigioni, un castello, un mondo di lava e qualcun altro che non menziono per non rovinarvi la sorpresa. La discesa nel dungeon sarà difficoltosa, soprattutto all’inizio quando avremo un solo eroe e nessun’arma potenziata, come in ogni roguelike. All’inizio partiremo appunto con un solo personaggio, poi man mano che proseguiremo nel dungeon otterremo della valuta da spendere per poter acquistare armi e altri personaggi, fino un totale di otto eroi. Prima di poter sbloccare le armi nuove però, dovrete ottenerne i progetti dai boss, che purtroppo si sbloccano in maniera randomica e non si sa mai cosa si andrà a sbloccare.

Nel gioco è presente un villaggio con negozi, fabbro, etc.

Eroi pixellosi alla riscossa

La trama del gioco è molto semplice: noi siamo il classico gruppo di eroi che ha il compito di salvare l’umanità dal temibile Re Thosgar che vuole sterminare l’umanità con l’aiuto dei demoni evocati attraverso dei rituali. La storia, per quanto banale, è messa in secondo piano rispetto al gameplay, difatti ci saranno dei brevi dialoghi dopo le battaglie contro i boss e nient’altro. I nostri eroi giocabili saranno il cavaliere, il chierico, l’arciere, la maga, l’assassina, il berserker, la valchiria e l’eroe leggendario, ognuno dei quali con delle abilità attive e passive particolari, seppur il gameplay principale rimanga invariato. Nei dungeon troverete dei prigionieri da liberare, avendo la chiave corretta per aprire le loro celle, che si riveleranno degli alleati preziosissimi soprattutto alle alte difficoltà ma anche perché portandoceli dietro otterremo molti bonus relativi alle monete per acquistare oggetti.

Quando non siamo nei dungeon saremo al villaggio, dove avremo a disposizione il fabbro per sbloccare e potenziare le armi, la locanda che ci servirà per reclutare gli eroi, il negozio che ci consentirà di sbloccare le chiavi e di acquistare altri oggetti come pozioni, e infine la schermata dove decidere di avviare la modalità coop. Difatti in questa versione del gioco c’è una modalità multiplayer locale migliorata, in cui potremo giocare in due, ognuno col proprio eroe, e in cui ci saranno dei malus, quali il numero di nemici incrementato e dei bonus, come la possibilità di riportarsi in vita a vicenda.

VOTO: 7