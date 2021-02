Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Considerato all’unanimità come il capostipite del genere ed inizialmente pubblicato come esclusiva PlayStation 3 nel lontano 2009 , Demon’s Souls vive finalmente una seconda giovinezza in questo magnifico remake di BluePoint Games su Sony PlayStation 5.

Il lavoro di restauro ricalca perfettamente l’opera originale, innovando esclusivamente il comparto tecnico/grafico in modo semplicemente perfetto ma non intaccando in alcun modo (nemmeno per quel che concerne noti glitch) il titolo originale. Questo per una precisa volontà di non voler alterare in alcun modo il lavoro originario di From Software e la visione dell’epoca di Miyazaki.

Partendo dal già precedentemente nominato comparto tecnico ci troviamo davanti ad un lavoro che mostra i muscoli della nuova creatura di Sony, già dall’opening si nota una pulizia dell’immagine ed una cura dei dettagli che lasceranno sia i vecchi che i nuovi giocatori a bocca aperta.

Se da un lato però potrebbe stonare l’assenza del Ray Tracing, essa è motivata dalla presenza di una illuminazione delle aree di gioco in tempo reale e non quindi preimpostata. I giocatori potranno decidere se giocare il titolo in modalità Cinematografica (4k nativi e 30 fps) o Azione (4k dinamici ma 60 fps). Che scegliate uno piuttosto che l’altro avrete comunque un risultato eccezionale.

BluePoint Games ha svolto un lavoro artisticamente sublime

Andando ad analizzare più nel dettaglio a livello di gameplay puro si parla, per esemplificare, di un moveset dedicato ai backstab (noti ai più come: attacchi alle spalle) o i parry (parata tempistica frontale con contrattacco) per ogni tipologia di arma, come anche il feeling con il DualSense per quel che concerne le parate con lo scudo che fa sentire chiaramente al giocatore l’impatto dell’arma scagliata contro.

Non potevano ovviamente mancare novità già rodate e viste nella remastered di Dark Souls come il matchmaking con password che permetterà quindi di giocare insieme trovandosi con maggior facilità rispetto al passato dove l’incontro era dettato da tentativi e fortuna (molta). A tal proposito, il sistema funziona alla perfezione e non ho riscontrato (praticamente mai) problemi di sorta online.

Per i palati fini del PvP (player vs player) si segnala la totale assenza di quella che è considerata la bestia nera, per non dir altro, presente in praticamente tutti i Souls successivi o precedenti che dir si voglia: ovvero il Phantom Range (vale a dire quando un’arma colpisce anche se la distanza tra i giocatori dovrebbe non permetterlo). Questo, ad oggi, lo rende il PvP, quanto meno per livello tecnico e connessione, migliore in circolazione.

BluePoint Games ha pensato anche di inserire, in modo assai gradito, un paio di set armatura non presenti nel titolo originale a cui lasceremo al giocatore il piacere di scoprire quale siano e soprattutto DOVE siano.

Andando ad analizzare invece i lati negativi, il remake, corrispondendo 1:1 all’opera originale, non presenta novità di sorta tra cui, ahimè, nemmeno la famosa sesta Lastra Distrutta o zone inedite di cui, in cuor nostro, un poco si sperava e sono presenti, per la maggiore, gli stessi identici glitch della fatica originale di From Software.

Vi sono dei bonus pre-order ottenibili esclusivamente tramite la Digital Deluxe (acquistabile sullo store al prezzo di euro 90,00) che faranno storcere il naso ai feticisti del retail ma anche ai collezionisti di equipaggiamento in-game.

VOTO: 9