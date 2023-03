Death’s Door Ultimate Edition per PS5 a un prezzo imperdibile! 40% di sconto!

Sul noto portale di e-commerce Amazon è stata lanciata un’offerta davvero eccezionale che vi permetterà di acquistare Death’s Door: Ultimate Edition per PS5 a un prezzo davvero conveniente! Ogni giorno, Amazon propone numerosi sconti e promozioni allettanti, ma noi di SpazioGames ci siamo presi il compito di selezionare per voi le offerte più interessanti in modo da non farvi perdere neanche una chance per risparmiare sull’acquisto di prodotti di alta qualità.

Pubblicato da Devolver Digital e sviluppato da Acid Nerve, Death’s Door racconta la storia di un corvo che lavora come agente della morte. Il gameplay si sviluppa in un mondo fantasy ricco di creature bizzarre e ambientazioni suggestive. Graficamente Death’s Door è caratterizzato da un’atmosfera dark e suggestiva, con una colonna sonora originale che si adatta perfettamente al mood del gioco.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,4, abbiamo affermato che “Death’s Door è tanto imperfetto quanto godibile, tanto limitato nella sua portata complessiva quanto ambizioso nella sua direzione artistica, nell’incantevole colonna sonora, nel gameplay intuitivo e rilassante. Come il Foggia di Zeman o come un Negroni sbagliato, il titolo Acid Nerve non punta alla perfezione, ma si accontenta di proporre un’esperienza di gioco adatta a varie fasce di pubblico, ognuna delle quali godrà di aspetti differenti“.

La versione PS5 di Death’s Door: Ultimate Edition è venduto solitamente a 49,99€, ma oggi lo potete acquistare a soli 29,99€, risparmiando così 20€, con uno sconto del 40%. È un’occasione da non perdere per acquistare un ottimo videogioco a un prezzo vantaggioso.

Se siete alla ricerca dei migliori prodotti a prezzi convenienti, non potete non visitare il vasto catalogo di Amazon dove è presente praticamente qualsiasi cosa, dalle ultime novità tecnologiche agli articoli per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, il tutto a prezzi imbattibili.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di visitare la nostra area dedicata alle offerte, dove troverete ogni giorno le migliori occasioni presenti in rete selezionate appositamente per voi.