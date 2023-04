Death Stranding 2, a che punto siamo coi lavori? Ce lo dice Kojima

Hideo Kojima è da tempo al lavoro su Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), sequel del capolavoro uscito su console PlayStation e PC, la cui release appare ancora lontana.

Il sequel del gioco uscito in primis su PS4 e poi su PS5, che potete trovare su Amazon a prezzo davvero interessante, si è mostrato durante i The Game Awards 2022, lasciando tutti realmente sorpresi.

DS2, come anticipato dal primo trailer ufficiale, promette di essere altrettanto interessante, sebbene ormai sono diverse settimane che il gioco è sparito dai radar.

Ora, dopo che Kojima Productions ha deciso di offrire avatar gratuiti a tema per gli utenti PlayStation, è il momento di un aggiornamento sullo stato dei lavori del titolo.

Come riportato anche da ComicBook, Kojima ha da poco condiviso una serie di nuove immagini che mostrano le riprese di Death Stranding 2, attualmente in corso.

Anche se si sa ancora molto poco del progetto del papà di Metal Gear Solid, questo non ha impedito al buon Hideo di dare ai fan qualche anticipazione sul gioco attualmente di produzione.

Questa settimana, sulle pagine personali di Kojima sui social, il director ha rivelato nuove foto di sé con il cast del gioco. In particolare, Hideo ha caricato diverse immagini che ritraggono personaggi del calibro di Norman Reedus, Elle Fanning, Troy Baker e Shioli Kutsuna.

Sebbene molte di queste immagini vedano solo questi membri del cast al fianco di Kojima, il creatore del gioco ha anche offerto un piccolo sguardo alla fase di mocap (apparentemente negli studi di Los Angeles) in cui si sta girando Death Stranding 2.

Per quanto riguarda i dettagli della storia di Death Stranding 2, Kojima non ha al momento rivelato nulla di nuovo su ciò che il sequel potrebbe avere in serbo per i giocatori. Al di fuori di quanto mostrato nel primo trailer, quindi, non sappiamo in che direzione punterà la narrazione del titolo.

L’unica cosa che si sa con certezza è che il personaggio di Elle Fanning, che rimane avvolto nel mistero, sarà parte fondamentale della trama in qualche modo.

Restando in tema, la nostraStefania Sperandio ci ha da poco spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2, alimentando così tutte le affascinanti teorie dietro al prossimo progetto di Kojima.